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Политика

Александр Козловский: Проект «ПолитСтартап» набирает обороты

15.03.2021 12:10|ПсковКомментариев: 0

Кадровый проект партии «Единая Россия» «ПолитСтартап» прижился в России и набирает обороты. Об этом сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

«Это очень интересный проект, направленный на поиск и привлечение новых лиц. Он дает им возможность повысить свою квалификацию в политическом поле. Этот проект действует не первый год, и он прижился. Очень здорово, что он набирает обороты», - отметил гость студии.

Псковская область в этом плане - не исключение. «Мы тоже ищем новые лица, новых людей, тех, кто неравнодушен к политической ситуации в регионе и на федеральном уровне, кто хотел бы попробовать свои силы в политике, поучаствовать в выборах и, возможно, победить. Было много примеров, когда кто-то участвовал в проекте "ПолитСтартап" и становился депутатом того или иного уровня», - пояснил Александр Козловский.

По его мнению, данный проект - «прекрасная возможность раскрыть свой потенциал, о котором, ты, возможно, не знаешь». «Тем более, проходит проект интересно. Он дает возможность пообщаться с политиками федерального уровня, знаменитыми технологами, депутатами Госдумы, сенаторами, общественниками высокого уровня. Мне кажется, это всегда здорово, когда активные люди, записавшись на "ПолитСтартап", могут себя в дальнейшем реализовать», - заключил депутат Госдумы.

Теги: #Единая Россия #Политстартап #выборы 2021
Источник: Псковская Лента Новостей
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