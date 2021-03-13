Политика

Александр Козловский: Участники «ПолитСтартапа» должны разделять идеи «Единой России»

Для участия в кадровом проекте партии «Единая Россия» «ПолитСтартап» нужно не только желание пойти в политику, но и способности. Об этом сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

«Помимо желания попробовать себя в политике, у человека должны быть еще и способности. Он должен быть коммуникабельным, обладать красноречием и еще он должен разделять идеи партии «Единая Россия». А наша главная идея - помощь людям и работа зачастую на волонтерской основе. Это сложная работа, к которой человек должен быть готов», - подчеркнул депутат.

По его мнению, участие в проекте «ПолитСтартап» будет полезно не только тем, кто хочет стать политиком, а «всем, кто не хочет останавливаться в своем развитии». «Даже если они не станут политиками — зато попробуют, узнают о нюансах политики и на все эти процессы будут смотреть иначе», - заметил гость студии.

Между тем для самой «Единой России» «ПолитСтартап» - это проект, позволяющий найти «свежую кровь». Этот вопрос сегодня актуален не только для политики, сказал гость студии. «Думаю, этот проект как раз позволяет найти тех, кто мог бы в дальнейшем быть заменой, опорой опытным политикам и усилить команду любой партии», - заключил Александр Козловский.