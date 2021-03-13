Псковичи смогут проголосовать за кандидатов от «Единой России» через портал госуслуг и очно

Жители Псковской области смогут принять участие в предварительном голосовании по отбору кандидатов от «Единой России» на сентябрьские выборы как очно, так и через портал госуслуг. Об этом сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.
Он напомнил, что праймериз пройдут с применением открытой системы голосования.
Также, уточнил Александр Козловский, будут открыты некоторые участки для голосования, в частности, в населенных пунктах. «Таким образом, мы обеспечим возможность проголосовать жителям населенных пунктов, где проблемы с интернетом, тем кто не очень обращается с компьютером, и тем, кто принципиально хочет голосовать по-старому, придя на участок и поставив "галочку" в бюллетене», - сказал лидер регионального отделения «Единой России». Такая модель, по его мнению, удобна для каждого жителя Псковщины и приживется в дальнейшем.
«Андрей Турчак (секретарь Генсовета "Единой России" - от ред.) не раз говорил, что «Единая Россия» - открытая партия, партия для людей. Мы должны их слышать, и такая гибкая модель предварительного голосования - еще один шаг навстречу избирателям - тем, кто действительно хочет принять участие в определении кандидатов на выборы. У нас будут созданы организационные штабы. Федеральный штаб праймериз уже создан, и теперь будут создаваться штабы в регионах. В них войдут не только наши однопартийцы, но и представители общественных организаций, волонтерских движений, ОНФ. То есть мы стараемся все делать максимально прозрачно, даже на этапе предварительного голосования», - добавил Александр Козловский.
Также гость студии еще раз подчеркнул значимость проведения праймериз. Так, потенциальным кандидатам на выборы данная процедура позволяет провести подготовительную работу, на начальном этапе пообщаться с избирателями, провести встречи и сформировать предвыборную программу. А для партии в целом очень важно сформировать пул потенциальных кандидатов на раннем этапе, заключил Александр Козловский.