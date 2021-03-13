Политика

Псковичи смогут проголосовать за кандидатов от «Единой России» через портал госуслуг и очно

Жители Псковской области смогут принять участие в предварительном голосовании по отбору кандидатов от «Единой России» на сентябрьские выборы как очно, так и через портал госуслуг. Об этом сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Он напомнил, что праймериз пройдут с применением открытой системы голосования.

«Она была и раньше, но в этом сезоне модернизируется. У нас будет смешанное голосование. Во-первых, у граждан будет возможность проголосовать на сайте госуслуг дистанционно, и это голосование продлится 7-10 дней. Нужно будет зарегистрироваться на сайте госуслуг, зайти в кабинет партии и через него сделать свой выбор за того или иного кандидата. Это будет проходить в мае, но регистрация кандидатов начнется уже 15 марта, - рассказал гость студии. - Новшество связано с тем, что продолжается пандемия, и мы должны сделать голосование максимально безопасным для здоровья граждан, минимизировать их контакты».

Также, уточнил Александр Козловский, будут открыты некоторые участки для голосования, в частности, в населенных пунктах. «Таким образом, мы обеспечим возможность проголосовать жителям населенных пунктов, где проблемы с интернетом, тем кто не очень обращается с компьютером, и тем, кто принципиально хочет голосовать по-старому, придя на участок и поставив "галочку" в бюллетене», - сказал лидер регионального отделения «Единой России». Такая модель, по его мнению, удобна для каждого жителя Псковщины и приживется в дальнейшем.

«Андрей Турчак (секретарь Генсовета "Единой России" - от ред.) не раз говорил, что «Единая Россия» - открытая партия, партия для людей. Мы должны их слышать, и такая гибкая модель предварительного голосования - еще один шаг навстречу избирателям - тем, кто действительно хочет принять участие в определении кандидатов на выборы. У нас будут созданы организационные штабы. Федеральный штаб праймериз уже создан, и теперь будут создаваться штабы в регионах. В них войдут не только наши однопартийцы, но и представители общественных организаций, волонтерских движений, ОНФ. То есть мы стараемся все делать максимально прозрачно, даже на этапе предварительного голосования», - добавил Александр Козловский.

Также гость студии еще раз подчеркнул значимость проведения праймериз. Так, потенциальным кандидатам на выборы данная процедура позволяет провести подготовительную работу, на начальном этапе пообщаться с избирателями, провести встречи и сформировать предвыборную программу. А для партии в целом очень важно сформировать пул потенциальных кандидатов на раннем этапе, заключил Александр Козловский.