Политика

В ЛДПР предложили повысить роль общественных палат муниципальных образований

Депутаты фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании депутатов подготовили изменения в федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Соответствующий законопроект направили в региональный парламент, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного отделения партии.

На сегодняшний день общественные палаты и общественные советы муниципальных образований созданы и действуют в большинстве городских округов и муниципальных районов. Организационная и содержательная деятельность палат в большинстве случаев обеспечивается структурами местной администрации в пределах средств, выделенных в местном бюджете, напомнили в ЛДПР.

В рекомендациях Общественной палаты России указывается, что общественные палаты (советы) муниципальных образований являются «важным институтом гражданского общества, обеспечивающим взаимодействие жителей муниципальных образований с органами местного самоуправления, способствуя тем самым учету мнения местного сообщества при решении вопросов местного значения».

«Их деятельность является ключевой формой взаимодействия органов государственной власти и институтов гражданского общества. Особую значимость эта деятельность приобретает на муниципальном уровне, когда необходимо оперативно довести до органов местной власти мотивированную позицию граждан по существу проектируемых или действующих социально значимых решений», - отметили в пресс-службе.

«При этом несовершенство действующего законодательства Российской Федерации приводит к тому, что подходы к созданию, функционированию и к правовому статусу муниципальных общественных палат (советов) не отличаются единообразием и во многом зависят как от позиции руководителей органов местного самоуправления, так и от территориальных особенностей муниципальных образований», - считают в партии.

«Данный законопроект предлагает отнести обеспечение деятельности общественных палат (советов) муниципальных образований к правам органов местного самоуправления на решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения. Кроме того, он обозначает круг прав общественных палат (советов) муниципальных образований, предусматривает определенные требования к порядку формирования общественной палаты (совета) муниципального образования», - пояснили в пресс-службе партии.

В случае поддержки большинством депутатов Псковского областного Собрания депутатов, законопроект направят на рассмотрение в Госдуму.