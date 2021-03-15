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Политика

Лучшие полит-нокдауны недели

15.03.2021 19:23|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет очередное обозрение политической жизни. 

«Особой приметой» минувшей недели стали визиты в Псков статусных персон — первого зампредседателя комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Александра Малькевича, политолога, руководителя агентства стратегических коммуникаций «Никколо М» (кстати, первой российской PR-компании) Игоря Минтусова и других, как принято говорить, высоких столичных гостей. Причем, в одном из случаев слово «высокий» следовало бы употреблять не в переносном, а в самом что ни на есть прямом значении. Речь о визите экс-чемпиона мира по боксу, депутата Госдумы Николая Валуева. Великан российской политики (2 метра 13 сантиметров роста, около 150 кг веса) в субботу побывал в Великих Луках и Пскове, провел ряд встреч и дал мастер-классы юным бойцам. Помимо прочего, советовал молодежи развивать левое полушарие и отрабатывать удар левой. 


Николай Валуев в компании регионального парламентария Алексея Севастьянова, помощника сенатора Армена Мнацаканяна, депутата Госдумы Александра Козловского и боксера-профессионала Валерия Брудова

Любопытно, что в ту же субботу, пока единоросс Валуев учил псковичей теории, местные левые — члены КПРФ спарринговали на практике в ходе своей отчетно-выборной конференции. Хоть лидер партии Геннадий Зюганов на нее ожидаемо не приехал (а его визит в Псков анонсировали «знатоки-инсайдеры»), тут и без него было интересно и жарко. За всеми событиями политической жизни, а также за нокдаунами, подножками и подсечками партийцев наблюдал наш штатный комментатор Господин Рейтингомер.  Как обычно, по понедельникам он высказывает свое личное мнение и ставит оценки по пятибалльной шкале. Плюсом отмечается активность, имевшая положительный эффект, минусом - провалы, ошибки и пропущенные удары, повергнувшие в состояние грогги. 

-5 Максимально низкую оценку не получает никто.

Политических нокаутов вроде бы не было: даже проиграв, бойцы демонстрировали готовность к продолжению поединков.

-4 Анатолий Копосов и Аркадий Мурылев 

Вице-спикер областного Собрания депутатов Анатолий Копосов и региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей, руководитель областной федерации смешанных боевых единоборств ММА Аркадий Мурылев лишились постов секретарей обкома КПРФ. Произошло это по итогам субботнего голосования коммунистов Псковской области.

Не нашла у них поддержки идея создать эдакий «совет мудрецов», в который могли бы войти, например, бывший первый секретарь обкома КПРФ, экс-депутат Госдумы Владимир Никитин, бывший зампредседателя областного Собрания депутатов Геннадий Бубнов и другие заслуженные ветераны коммунистического движения.

В целом отмечаем, что «старая гвардия» областного отделения КПРФ теряет позиции.

Те, кто на протяжении последних десятилетий олицетворял собой КПРФ в Псковской области, утрачивают влияние внутри организации. Как ранее отмечали обозреватели ПЛН, это явление наблюдается и в других группах региональных политических элит — причем, ротация проходит весьма неоднородно: в то время, как представители «старых» элит утрачивают влияние и уходят, новые публичные политики практически не появляются. На примере коммунистов это отчетливо видно.

-3 Александр Седунов 

Руководитель областного комитета по образованию получает оценку со знаком минус в связи с жесткой критикой, которой подчиненных подверг губернатор Михаил Ведерников. Причина нагоняя - в низких темпах контрактации региональных проектов в Псковской области. Особо глава региона акцентировал внимание на направлении «Образование». По нему контрактация за месяц составила 0,9%. Губернатор поручил своему первому заместителю Вере Емельяновой сделать все необходимое, чтобы вывести направление «Образование» из «красной» зоны.

-2 Александр Солопов 

Экс-руководитель регионального отделения партии «За правду» (ЗП), объединившейся со «Справедливой Россией», разочаровался в недавних соратниках, обиделся и разразился в соцсетях несколькими постами о «блистательном закате» и «провале» партии. В общем, из убежденного прилепинца на глазах превратился в антиприлепинца.

«Я без всякого сожаления расстаюсь с последним своим «постом» сопредседателя псковской ячейки движения и буду с вменяемыми псковскими гражданами участвовать в создании гражданского общества (без либералов и ЗП)», - написал господин Солопов, напоследок поставив смайлик — эдакая попытка сделать хорошую мину при незадавшейся игре.  

-1 Олег Брячак

Лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия», депутат Псковской городской думы Олег Брячак решил выращивать лук, отказавшись от покупного. О чем и рассказал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Даже фото соответствующее прикрепил.

Скажу честно: я в этом, скорее, шуточном посте ничего крамольного не вижу, однако недоброжелатели Олега Брячака в телеграм-каналах и соцсетях принялись троллить политика и состязаться в остроумии, зло обыгрывая страницы его биографии и перспективы. Так что вышло как в том известном киношедевре: обидно, ну, ничего не сделал — только вошел. Вернее, только фото лучка опубликовал...   

0 Александр Афанасьев 

Наконец-то избран глава администрации городского поселения «Пушкиногорье» - и это не экс-депутат Госдумы от ЛДПР Виктор Яшин, ранее претендовавший на муниципальный пост. 11 марта пушкиногорские депутаты единогласно проголосовали за Александра Афанасьева.

Ни плюса, ни минуса свежеиспеченному главе традиционно ставить не буду (поживем-увидим, как он будет работать — тогда и определимся с оценками).

Пока же отмечу нетривиальное напутствие господину Афанасьеву от тезки — главы района Александра Баранова.

Цитата по сообщению администрации Пушкиногорского района. «Дарю тебе, Александр, блокнот и авторучку, чтобы ты записывал все обращения людей, просьбы, и чтобы ни одна проблема не была забыта, а зафиксирована и решена! Наш родной край богат писателями, но которые, к сожалению, на сегодняшний день, могут лишь писать, а наша задача – двигаться вперед и работать на благо района, тогда всё обязательно получится», - глубокомысленно сказал районный глава, вокруг которого, напомню, продолжается судебная тяжба.

+1 Михаил Иванов 

Экс-председатель избирательной комиссии Псковской области намедни возглавил региональное отделение «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» и уже начал проявлять активность. На минувшей неделе Михаил Иванов озвучил планы заняться реальной политикой.

При этом сослался на слова генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева о том, что расцвет политической деятельности начинается в 70 лет (Михаилу Александровичу как раз семьдесят).

Кроме того, он заявил о намерении выдвинуть партийных кандидатов во всех (!) тринадцати одномандатных округах на выборах в Псковское областное Собрание депутатов. Кроме того, будет выдвинут кандидат для участия в выборах в Госдуму по псковскому одномандатному округу. Закрыть 100% одномандатных округов для партии из числа так называемых «малых» - задача более чем амбициозная.

+2 Борис Елкин 

Председатель областного комитета по транспорту и дорожному хозяйству оказался едва ли не единственным руководителем структурных подразделений администрации региона, к кому нет претензий по темпам контрактации региональных проектов. По словам губернатора Михаила Ведерникова, данное им еще в конце прошлого года поручение в полном объеме выполнено по направлению «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Напомню, что и в прошлом году дорожники были в числе лидеров по реализации нацпроектов. К этому плюсуем открытость Бориса Елкина, его готовность идти на контакт с представителями СМИ и запоминающиеся высказывания. Одно из них — о возможности сноса Ольгинского моста — активно обсуждается все последние дни.   

+3 Игорь Сопов 

Председатель избирательной комиссии Псковской области провел представительный семинар «Информационное освещение деятельности избирательных комиссий», на котором побывали уже упомянутые член Общественной палаты Александр Малькевич, политолог Игорь Минтусов и другие известные эксперты. Особо отмечу здесь два момента. Во-первых, сама тема дискуссии - противодействие информационным фейкам — крайне актуальна в год больших выборов. Во-вторых, из уст приехавших экспертов неоднократно прозвучали положительные оценки работы и инициатив псковского облизбиркома - в том духе, что «молодцы, псковичи: это впервые в России».

+4 Александр Козловский

Депутат Госдумы от Псковской области, секретарь регионального отделения «Единой России» на минувшей неделе проявлял активность в регионе. Именно он принимал коллегу по парламенту, экс-чемпиона мира Николая Валуева. На правах президента великолукской федерации бокса Александр Козловский поддержал идею проводить у нас турнир на призы Николая Валуева (по аналогии с соревнованиями в Санкт-Петербурге) и выразил готовность оказать организаторам всю необходимую помощь. Кроме того, Александр Козловский публично разъяснил формат проведения предварительного голосования «Единой России» и проекта «Политстартап», а также проанонсировал первый региональный социальный форум по волонтерству, который состоится в Псковской области уже в мае.

+5 Петр Алексеенко и Дмитрий Михайлов 

Руководители областного отделения КПРФ одержали победу во внутрипартийном поединке и сохранили лидерство в организации.

Первый секретарь обкома партии Петр Алексеенко по итогам шестичасового субботнего марафона сумел сохранить свой пост, а сделать это в условиях противодействия со стороны ряда влиятельных однопартийцев было непросто. Укрепил свои позиции в организации и депутат областного Собрания Дмитрий Михайлов. Он вновь избран секретарем обкома КПРФ (еще одним секретарем стал депутат Псковского районного собрания, сотрудник агрофирмы «Победа» Александр Ножка). 

Это был традиционный рейтинг политической активности от Псковской Ленты Новостей. В следующий раз итоги подведем через неделю.

Господин Рейтингомер

Источник: Псковская Лента Новостей
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