Политика

Александр Козловский о «ПолитСтартапе», праймериз и итогах визита Николая Валуева

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Гайд-парк», которая вышла на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 15 марта. Гость студии – депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский. Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ним о кадровом партийном проекте «ПолитСтартап», о подготовке псковских единороссов к предварительному голосованию по отбору кандидатов на сентябрьские выборы и о недавнем визите в псковский регион депутата Госдумы, легендарного боксера Николая Валуева.

Любовь Кузнецова: Александр Николаевич, у нас сегодня богатая повестка для обсуждения. Политические партии сейчас находятся на старте избирательной кампании этого года. Напомню, в сентябре нам предстоит избрать депутатов Госдумы и Псковского областного Собрания. Активность политических партий становится все более ощутимой. Сейчас многие определяются с пофамильным списком кандидатов. Как правило, «Единая Россия» ставку делает, с одной стороны, на сильных и проверенных, известных партийцев. Однако, каждый цикл проводится обновление, омоложение состава кандидатов. Несколько дней назад на федеральном уровне секретарь Генсовета партии Андрей Турчак объявил о наборе кандидатов в проект «ПолитСтартап». Поучаствовать могут активные люди, желающие связать жизнь или попробовать себя в политике, в возрасте до 35 лет. Насколько проект важен для регионального отделения? Вы готовы к обновлению?

Александр Козловский: «ПолитСтартап» - федеральный проект. Очень интересный, направленный на поиск и привлечение новых лиц. Он дает им возможность повысить свою квалификацию в политическом поле. Этот проект действует не первый год, и он прижился. Очень здорово, что он набирает обороты. Псковская область - не исключение. Мы тоже ищем новые лица, новых людей, тех, кто неравнодушен к политической ситуации в регионе и на федеральном уровне, кто хотел бы попробовать свои силы в политике, поучаствовать и становился депутатом. Считаю, это прекрасная возможность раскрыть свой потенциал, о котором, ты, возможно, не знаешь. Тем более, проходит проект интересно. Он дает возможность пообщаться с политиками федерального уровня, знаменитыми технологами, депутатами Госдумы, сенаторами, общественниками высокого уровня. Поэтому, мне кажется, это всегда здорово, когда активные люди, записавшись на «ПолитСтартап», могут себя в дальнейшем реализовать.

Любовь Кузнецова: Новые люди в партийных рядах – это всегда определенный риск: народ молодой, необстрелянный. Как эти риски нивелировать? И стоит ли оно того - так рисковать в серьезный электоральный год? Дает ли обновление плоды? Вы уже немного коснулись этой темы и сказали, что непросто взяли молодых и бросили их в поток...

Александр Козловский: Риски можно оценивать по-разному. Одни избегают рисков, а я, например, считаю, что риск в некоторых ситуациях — это хорошо. В данном случае это возможность увидеть новых людей. Сегодня многие сталкиваются - и не только в политике - с вопросом поиска «свежей крови». Думаю, этот проект как раз позволяет найти тех, кто мог бы в дальнейшем быть заменой, опорой и усилить команду любой партии.

Любовь Кузнецова: Александр Николаевич, очень сложно найти дополнительную, как вы говорите, «свежую кровь» в разных сферах — не только в политике. Кадровые скамейки очень короткие. В прошлый электоральный цикл, когда было нужно набрать сотню кандидатов, все партии столкнулись с этой проблемой. Правильно ли я понимаю, что в «ПолитСтартапе» может поучаствовать человек абсолютно любой сферы деятельности? И что здесь должно быть главным — желание попробовать себя в политике?

Александр Козловский: Помимо желания у него должны быть еще и способности. Он должен быть коммуникабельным, обладать красноречием, у него должны быть связные мысли и еще он все-таки должен разделять идеи партии «Единая Россия». А наша главная идея - помощь людям и работа зачастую на волонтерской основе. Это сложная работа, к которой человек должен быть готов.

Любовь Кузнецова: А еще, как мне кажется, этот проект дает немалые знания, которые помогут человеку в дальнейшей жизни, независимо от того, станет ли он депутатом или нет. Даже мне, журналисту по профессии, который много общается с политиками и представителями разных сфер деятельности, зачастую трудно разобраться, как происходит написание закона, как выстраивается линейка взаимодействия партии с исполнительной властью... Это очень важно понимать, потому что именно эти знания помогают решать проблемы людей.

Александр Козловский: В дальнейшем - да. Как я и сказал, в первую очередь, это возможность пообщаться, перенять опыт политиков со стажем. Тем, кто не хочет останавливаться в своем развитии, тоже было бы полезно поучаствовать в проекте. Даже если они не станут политиками — зато попробуют, узнают о нюансах политики и на все эти процессы будут смотреть иначе.

Любовь Кузнецова: «Единая Россия» - единственная политическая партия, которая выдвигает кандидатов на основе внутрипартийного голосования – праймериз. Действительно ли есть эта самая внутрипартийная конкуренция у единороссов и заставляет ли она «шевелится» кандидатов?

Александр Козловский: Конечно. Я и сам в 2016 году перед выборами в Госдуму прошел эту процедуру. В тот момент я не сильно понимал, для чего это, но, пройдя этот этап, я сразу разобрался, что это процедура, которая действительно помогает провести подготовительную работу, дает возможность на начальном этапе пообщаться с избирателями, провести встречи и сформулировать начальную программу, с которой, в случае прохождения праймериз, кандидат от партии идет на выборы. Считаю это тоже возможность, которую необходимо использовать. Да, это отнимает много сил, ты входишь в кампанию гораздо раньше, и для наших кандидатов она длится вдвое дольше, но это возможность для отработки своей программы и для общения с избирателями.

Любовь Кузнецова: Вы сейчас судите с позиции кандидата. А с точки зрения руководителя регионального отделения? Глядя на то, как проходят праймериз, какие кандидаты избираются, вы, наверное, уже более уверенно смотрите, кто посильнее, кто послабее?

Александр Козловский: Конечно. В целом для партии очень полезно на раннем этапе сформировать пул потенциальных кандидатов. Не все кандидаты на праймериз станут кандидатами на выборах. Но смысл праймериз как раз и заключается в том, чтобы отобрать сильнейших, присмотреться к новым лицам. Голосование на федеральном уровне и уровне заксобраний будет открытым, по первой модели, то есть в праймериз смогут принять участие любые граждане, живущие в Псковской области. И на основе мнения граждан будет уже сформирован пул кандидатов на выборы. Такая детальная проработка для партии очень полезна. Мы опираемся не только на свои «внутрипартийные» ощущения, но и основываемся на мнении граждан. Это, я считаю, очень правильный подход.

Любовь Кузнецова: Давайте чуть более подробно поговорим вот о чем. Вы уже сказали, что в этом году праймериз пройдут с применением открытой системы голосования... Поясните, что имеется в виду.

Александр Козловский: Открытая модель была и раньше, но в этом сезоне она модернизируется. У нас будет смешанное голосование. Будет возможность проголосовать на сайте госуслуг дистанционно, и это голосование продлится 7-10 дней. Для этого нужно будет зарегистрироваться и пройти верификацию на сайте госуслуг. Там будет кабинет партии, и через него можно будет сделать свой выбор за того или иного кандидата. Это будет проходить в мае, но регистрация кандидатов начнется уже 15 марта. Это новшество связано с тем, что продолжается пандемия, и мы должны сделать голосование максимально безопасным для здоровья граждан, минимизировать их контакты. Также будут открыты некоторые участки для голосования, в частности, в населенных пунктах, где есть проблемы с интернетом. Таким образом, мы обеспечим возможность проголосовать тем, кто не очень обращается с компьютером, и тем, кто принципиально хочет голосовать «по-старому», придя на участок и поставив «галочку» в бюллетене. Думаю, такая модель удобна для каждого жителя Псковщины и приживется в дальнейшем.

Любовь Кузнецова: По-моему, очень гибкий подход, рассчитанный на разные аудитории. Люди молодого и среднего возраста более мобильны, а для старшего поколения пойти на участок и проголосовать — это целый ритуал. Зачем нужна такая открытость и гибкость? Ведь, казалось бы, вы себе жизнь усложняете...

Александр Козловский: Открытость и гибкость - это принципы, которыми живет наша партия. Андрей Турчак не раз говорил, что «Единая Россия» - открытая партия, партия для людей. Мы должны их слышать, и такая гибкая модель предварительного голосования - еще один шаг навстречу избирателям - тем, кто действительно хочет принять участие в определении кандидатов на выборы. У нас будут созданы организационные штабы. Федеральный штаб праймериз уже создан, его возглавил Александр Карелин — олимпийский чемпион, сенатор. Теперь будут создаваться штабы в регионах. В них войдут не только наши однопартийцы, но и представители общественных организаций, волонтерских движений, ОНФ. То есть мы стараемся быть максимально прозрачными, даже на этапе предварительного голосования.

Любовь Кузнецова: Что ж, интересно будет понаблюдать за этим опытом. Продолжаем диалог. Буквально накануне в регион с рабочим визитом приезжал ваш коллега, депутат ГД, заместитель председателя комитета по экологии, легендарный спортсмен Николай Валуев. У его визита прослеживались две магистральные линии: конечно, спорт (имеется в виду развитие массового спорта), и экология. Николай Сергеевич посетил спортивные объекты, пообщался с молодежью, которая занимается разными дисциплинами. Для чего нужны такие визиты? Что они дают молодым спортсменам?

Александр Козловский: Мы с Николаем Сергеевичем уже давно и хорошо знакомы. Я рад, что он посетил нас с рабочим визитом. Знаю, у него была встреча с губернатором, и они обсуждали некоторые вопросы, связанные со спортом и не только. Он частый гость Псковской земли и, думаю, что сегодня как раз очень важно, что такой легендарный спортсмен посещает наши спортивные школы. Ведь для каждого парня, который занимается боксом, борьбой или каким-то другим видом спорта, притронуться к легенде — это очень здорово, и я рад, что это произошло и в моем родном городе Великие Луки и в Пскове. Здорово. Надеюсь, Николай Сергеевич еще сюда вернется.

Любовь Кузнецова: Важный момент – развитие спортивной инфраструктуры. Тут в нашем регионе есть успехи, и, думаю, Николай Сергеевич их не мог не заметить: стадионы, спортплощадки, ФОКОТы, проект «Самбо - в школу». Если говорить про ФОКОТы, то только на этот год намечено строительство 7! объектов (это фактически мини-стадионы). Причем три из них – по партийному проекту «Единой России». Это серьезное движение вперед.

Александр Козловский: Конечно. Такие спортивные площадки открытого типа строятся не только в городах, но и в райцентрах. Прежде всего, они должны появляться в районах, и не только в райцентрах. Процесс запущен, и каждый год эти площадки будут строиться. Если даже ФОКОТ строится на месте школьного стадиона, там могут тренироваться не только ученики, но и живущие поблизости жители. Действительно это мини-стадион с набором тренажеров, беговых площадок и футбольным полем, где можно комфортно играть.

Любовь Кузнецова: Сразу 7 ФОКОТов — мне кажется, у нас никогда столько не строилось. Как это удалось?

Александр Козловский: Большая часть строится по нацпроекту, поэтому это заслуга администрации области и лично губернатора Михаила Юрьевича Ведерникова. Наша партия тоже неравнодушна к развитию спорта - три стадиона будут построены по партпроекту. В других регионах их строится меньше. Где-то один, где-то два, а у нас их будет три, и это только по партпроекту. Надо сказать спасибо нашим партийным руководителям — и Андрею Турчаку, и Александру Борисову (руководитель ЦИК партии «Единая Россия» - от ред.), которые приложили к этому руку. И это только начало. Таких стадионов должны появляться десятки. Они должны появляться повсеместно и быть доступными для большинства жителей Псковщины. Такая задача стоит.

Любовь Кузнецова: Важное направление визита Николая Валуева – экология. Тут тоже процесс заботы об экологии синхронизирован между региональными властями, партией, депутатами Госдумы (законодательный базис), профессиональным сообществом (РСПП). Развитие экономики невозможно без развития производства. Однако важно контролировать соблюдение технологии производства, чтобы не было вреда для экологии. Вы как депутат Госдумы, руководитель регионального РСПП, губернатор и региональные власти в целом участвовали в общественной дискуссии, которая развернулась вокруг строительства «Титан-Полимера» в Моглино. Создается впечатление, что производственники начали занимать открытую позицию, информируя о своих шагах. На ваш взгляд, насколько важна включенность в этот процесс вас, региональных властей, общественности, самих производственников, когда речь идет об экологии?

Александр Козловский: Сегодня это особенно важно, но нельзя забывать, что многие предприятия, которые функционируют на территории Псковской области, были построены достаточно давно, и требования, которые тогда предъявлялись, были гораздо мягче. Поэтому я, в прошлом промышленник, не завидую «Титан-Полимеру» с точки зрения того, насколько сложно проходить все процедуры согласования, подготовки проекта и обеспечить максимальную безопасность производства. В этом плане предприятием проводится большая работа. Требуется масса специалистов, которые обладают необходимыми знаниями. Это, конечно, сложность для тех, кто сегодня хочет построить на территории страны производственные комплексы, особенно такие как «Титан-Полимер». И мы должны их строить. Они строятся во всех странах мира. Возьмем любую развитую страну — там и более сложные комплексы стоят, причем не по одному, а десятками, и все они работают. Самое главное, что такие производства, как «Титан-Полимер», дают региону возможность развиваться, а его жителям — зарабатывать хорошие деньги. И, конечно же, такие предприятия должны быть максимально безопасны для окружающей среды, поэтому надо всегда выбирать золотую середину.

Сегодня современные технологии позволяют максимально безопасно строить грандиозные перерабатывающие комплексы, и то, что у нас в регионе такой проект запускается, это здорово. То, что к этому проекту такое отношение, тоже правильно. Также абсолютно правильно, что губернатор создал комиссию по контролю за ходом строительства завода и соблюдением экологических норм. Это требование современности. Поэтому мое отношение к проекту «Завод "Титан-Полимер"» абсолютно позитивное. С одной стороны, я всегда ратую за то, чтоб появлялись новые предприятия, но, конечно же, они должны соответствовать современным требованиям. А уже в соответствие с ними должны постепенно приводиться уже существующие производства.

Любовь Кузнецова: Прежде всего, в части модернизации оборудования, внедрения технологий.

Александр Козловский: Да, у нас в России существует программа «Наилучшие доступные технологии», которая как раз призвана обеспечить переход предприятий на современные технологии. Псковскую область в свое время обошло строительство несовременных комплексов, которые загрязняли бы окружающую среду. А к тем предприятиям, которые строятся, надо предъявлять уже современные требования. Это не должно отбрасывать нас назад в 70-е - 80-е.

Любовь Кузнецова: На днях президент подписал указ о внедрении открытости в экологических вопросах. Теперь крупные предприятия и региональные власти должны будут предоставлять в открытых источниках, в интернете, необходимую экологическую информацию о том или ином производстве. Получается, что Псковская область на примере «Титан-Полимера» начала процесс диалога до того как. Где-то это критика, где-то снятие острых вопросов, тем не менее...

Александр Козловский: Вообще у производственников, скажу по своему опыту, в вопросах экологии, политики, работы с общественниками по-другому заточен ум. Их сознание перевернулось. Они сделали свою работу достаточно открытой: пошли на консультации, собирают общественность для обсуждения, разъясняют сложные процессы, связанные с открытием производства. На самом деле, это дорогого стоит, и я их за это уважаю. Не все на это способны. Некоторые считают: «никто, кроме меня, в этом ничего не понимает, только я могу принимать решения, а окружающие вникать в это не должны». Я противник такого подхода. Может, глубинные процессы мы понять и не сможем, но общее представление иметь должны.

Кстати, в указе, который подписал Владимир Владимирович Путин, речь идет не только об открытости в экологических процессах. Там, например, прописано, что предприятия, которые загрязняют окружающую среду или имеют высокий класс опасности, должны предусмотреть, как минимизировать вред экологии после того, как перестанут функционировать. Во многих регионах мы столкнулись с тем, что собственник после закрытия производства оставляет на территории опасные вещества. Они хранятся там ненадлежащим образом, никто их не утилизирует. А это, может быть, десятки и сотни тонн вредных веществ. Таких сложных площадок у нас не очень много, и они не такие большие. Но все равно я абсолютно согласен: если предприятие закрывается в силу разных причин, то все связанные с экологией риски должны быть минимизированы.