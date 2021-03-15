Политика

Олег Брячак прокомментировал принятие поправок в закон о въезде и выезде из России

Поправки в закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» полезны для жителей Псковской области. Такое мнение высказал депутат Псковской гордумы, лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия - За правду» Олег Брячак, комментируя принятие Госдумой поправок в ФЗ в первом чтении.

Как отметил депутат, речь в законопроекте идет о том, что для выезда ребенка с одним из родителей за границу больше не потребуется нотариально заверенное согласие второго родителя. Достаточным условием будет отсутствие выраженного несогласия одного из родителей.

«Для нашего региона, для приграничья, – это очень полезно, – считает эсер. – Псковичи часто ездят в Эстонию и Латвию. А эта инициатива упростит сбор документов, которых и так много».