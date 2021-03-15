Политика

Петр Алексеенко о 6-часовой конференции обкома КПРФ: Время пролетело незаметно

Первый секретарь обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко рассказал, почему отчетно-выборная конференция псковских коммунистов, состоявшаяся 13 марта длилась шесть часов.

Как он пояснил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове, данная конференция проходила в два этапа и из-за коронавируса превратилась почти в годовой марафон. Первый этап состоялся в прошлом году, а второй Роспотребнадзор разрешил провести только сейчас.

«Почему мы заседали так долго, 6 часов? Нам было необходимо избрать делегатов, которые поедут на XVIII съезд КПРФ 24 апреля, а также руководящие органы обкома. Тайное голосование, персональное обсуждение, самоотводы, обсуждалась каждая кандидатура. Плюс отчетный доклад на 40 минут, отчет контрольно-ревизионной комиссии, разные выступления — критика и предложения», - перечислил Петр Алексеенко.

Горячие споры, по его словам, были по кандидатурам членов обкома и КРК. «Время пролетело незаметно. Мы обед заказали на 15.00 и на три часа задержались. Ну, ничего, зато с чувством выполненного долга делегаты пообедали и разъехались по районам», - добавил персек псковского обкома КПРФ и также напомнил основные кадровые решения, принятые на конференции 13 марта.

Напомним, Петр Алексеенко вновь избран первым секретарем Псковского областного отделения КПРФ. При этом бизнес-омбудсмен Аркадий Мурылев и вице-спикер областного Собрания Анатолий Копосов утратили посты секретарей. Решением отчетно-выборной конференции секретарями обкома избраны депутат областного Собрания Дмитрий Михайлов и депутат Псковского районного Собрания, руководитель райкома партии Александр Ножка.

«Товарищи опытные, грамотные, поэтому работа должна быть эффективной», - полагает гость студии. Второго секретаря в обкоме теперь не будет. «Он даже уставом не предусмотрен - просто так считалось», - добавил Петр Алексеенко

Число членов бюро обкома сократилось с 13 до 11. В частности, в связи с общим курсом партии на омоложение, в его состав введена руководитель областного комсомола Виктория Милюкова. В целом работа обкома признана удовлетворительной.