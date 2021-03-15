Политика

Петр Алексеенко не исключил создания «совета мудрецов» при обкоме КПРФ

Первый секретарь обкома КПРФ Петр Алексеенко не исключил, что «совет мудрецов» при обкоме КПРФ будет создан. Свое мнение на этот счет он высказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Напомним, в данный орган предлагалось включить опытных коммунистов — таких как бывший первый секретарь обкома КПРФ, экс-депутат Госдумы Владимир Никитин и бывший зампредседателя областного Собрания депутатов Геннадий Бубнов. Однако идея создания «совета мудрецов» не нашла поддержки на недавней отчетно-выборной конференции коммунистов.

Между тем Петр Алексеенко допустил, что такой совет со временем буде создан. «Может, со временем мы и создадим совет мудрецов. Такие разговоры идут на уровне ЦК - там тоже есть опытные люди и пожилые, которые не могут выполнять активную работу, но могут дать совет», - пояснил персек обкома КПРФ, добавив, что коммунисты всегда будут прислушиваться к мнению партийцев старшего поколения.

«Например, Анатолий Петрович Копосов — опытный работник, давно занимает руководящие должности в партии и в областном Собрании, возглавляет областную организацию «Дети войны». Мы уважаем его мнение и будем к нему прислушиваться», - сказал гость студии.

В то же время он признал, что КПРФ нужны и молодые партийцы, которые со временем смогут сменить более опытных.

«В районах пожилым людям тяжело уже возглавлять наши организации. Нужно искать замену. Хотим доказать, что достойных людей, кто сможет продолжать наше дело, можно найти», - считает Петр Алексеенко.

Также гость студии подчеркнул, что «областное отделение КПРФ — не какая-то застывшая масса, а живой организм, где идут разные процессы, высказываются разные точки зрения». «Точки зрения у нас бывают разные, но в выполнении принятых решений мы едины. Как в армии: шаг влево, шаг вправо — расстрел. Иначе быть не может. Тем более в такое время», - отметил Петр Алексеенко.