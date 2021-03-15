Политика

Все округа намерены закрыть коммунисты на выборах в Псковское областное Собрание

Все одномандатные округа намерены закрыть коммунисты на выборах в Псковское областное Собрание, которые пройдут в сентябре текущего года. Об этом сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове первый секретарь обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Петр Алексеенко. Идет подбор кандидатур.

«Мы намерены закрыть все одномандатные округа и партгруппы. Человек 40 предстоит нацелить на выборную кампанию, подготовить документы на регистрацию без ошибок», - отметил он. Также обком КПРФ планирует направить своих представителей в качестве наблюдателей за ходом выборов.

Сам же Петр Алексеенко, напомним, собирается пойти на выборы в областное Собрание по округу №10, который включает Красногородский, Пыталовский, Палкинский и Печорский районы. «И, конечно, в главной группе буду», - добавил он.

Что касается выборов в Госдуму, на них коммунисты выдвинут секретаря обкома КПРФ, депутата Псковского областного Собрания Дмитрия Михайлова. «Михайлов - боец, который не поддастся ни на какие соблазны. Считаю, достойная кандидатура», - оценил Петр Алексеенко.

Напомним, ранее первый секретарь обкома говорил, что для выдвижения на думские выборы рассматриваются две кандидатуры — Дмитрия Михайлова и регионального бизнес-омбудсмена Аркадия Мурылева. «Бюро ЦК определило Михайлова», - заключил гость студии.