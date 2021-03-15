Политика

«Новые люди» намерены вернуть прямые выборы мэров

За восстановление в России системы прямых выборов мэров и глав муниципальных районов выступил председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев. Об этом он заявил во время подведения итогов регионального этапа федерального партийного проекта «Марафон идей» в Челябинске, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии.

«Партия "Новые люди" выступает за полный отказ от непрозрачной системы назначений на муниципальном уровне по всей России. Мэров городов и глав муниципальных районов должны выбирать и назначать сами люди на прямом голосовании», - пояснил Алексей Нечаев.

Он также отметил, что в России назрела муниципальная реформа и откладывать ее начало «Новые люди» не намерены.

«Наша позиция однозначна - высшие чиновники муниципалитетов должны быть подотчетны всему народу, а не только депутатскому большинству. Призываю задуматься над одновременно сложной и простой истиной: чем больше посредников между людьми и властью, тем более опосредованной становится сама власть», - подчеркнул Алексей Нечаев.

Вместе с возвратом прямых выборов мэров «Новые люди» выступают за организацию в российских городах микро-референдумов по широкому кругу вопросов. Эта процедура поможет власти и горожанам избежать конфликтов и столкновений, как, например, в Екатеринбурге, считает Алексей Нечаев. По его мнению, столкновений из-за выбора места под строительство храма можно было избежать, если бы власти предложили горожанам самим выбрать из нескольких предложений.

Свои предложения «Новые люди» оформят в виде законопроектов уже в новом составе Госдумы, куда они намерены избраться. Выборы пройдут в сентябре 2021 года.

Партия «Новые люди» выставит на выборах список своих кандидатов и более 200 кандидатов по одномандатным округам.

Добавим, что авторы лучших инициатив, выдвинутых в рамках федерального партийного проекта «Марафон идей» получат от «Новых людей» 300 тысяч рублей. Принять участие в конкурсе мог любой желающий. Главное условие – предложенные идеи должны способствовать изменению жизни людей в городах, регионах или стране в целом в лучшую сторону.

Конкурс стартовал 12 февраля. Итоги партия начала подводить месяц спустя. Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев был председателем жюри в Екатеринбурге, Перми и Челябинске. Он отметил, что среди общефедеральных лидером по количеству упоминаний стал вопрос о возвращении процедуры прямых выборов мэров городов.