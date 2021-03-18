Политика

Александр Козловский о словах Байдена: Западная политика основана на одних заявлениях

Западная политика основана на одних заявлениях, и слова всегда расходятся с действиями, заявил депутат Госдумы Александр Козловский. Так он прокомментировал высказывания американского президента Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине и отметил, что воспринимать это серьезно не надо.

«Владимир Владимирович Путин, без сомнения, является самым влиятельным и сильным политиком в мире. Он заточен на работу, а не на мелкие дрязги. Рейтинги доверия главе государства среди россиян зашкаливают. Он пользуется большим авторитетом и за рубежом», - написал Александр Козловский на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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«Обвинения Америки, как всегда, не имеют оснований. США постоянно вмешиваются во внутреннюю политику разных стран. И собственные внутренние неудачи пытаются списать на вмешательство внешних сильных держав. Никому не надо доказывать – ни в России, ни в мире – насколько Владимир Путин сильный политик. Мы гордимся своим президентом!» - заключил он.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Владимир Путин «ответит за вмешательство в выборы», а в разговоре с журналистом телеканала ABC назвал российского лидера «убийцей». Журналист задал вопрос Байдену: «Так вы знаете Владимира Путина. Вы думаете, что он убийца?». «Ммм, да», - ответил Байден.