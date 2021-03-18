Политика

Марина Борисенкова: Маленькими шагами решаем вопросы людей с инвалидностью

Депутат Псковского областного Собрания, председатель регионального отделения Всероссийского общества инвалидов Марина Борисенкова 19 марта приняла участие в прямом эфире на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове. В рамках программы «Подстрочник» она рассказала о ситуации с доступной средой для маломобильных граждан в регионе, о том, как в Псковской области идет работа по созданию комфортных условий для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также о деятельности регионального отделения Всероссийского общества инвалидов. Также Марина Борисенкова рассказала о работе, которая проводится в плане поддержки людей с инвалидностью на уровне регионального парламента.



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

- Марина Эдуардовна, в Псковском областном Собрании вы в первую очередь отстаиваете права маломобильных граждан. Удалось ли вам решить какие-то проблемы за время вашей работы в региональном парламенте? Что получилось?

- Если поднимается какой-то вопрос, и он связан с жизнью людей с инвалидностью, я, конечно, озвучиваю проблемы и молчать не буду - это однозначно. За это время мы смогли проработать вопрос предоставления налоговых льгот по транспортному налогу. Все, чего мы хотели добиться в этом плане, сразу сделать не удалось, поэтому работа еще продолжается. Маленькими шагами, но вопрос решаем.

- Вопрос по транспортному налогу все еще актуален для псковичей-инвалидов?

- Да, это актуальный вопрос для людей с инвалидностью. Мы обсуждаем, что налоговые льготы по транспортному налогу физических лиц должны предоставляться в беззаявительном порядке. Этот вопрос активно прорабатывается. Поднимаем и вопрос, чтоб дети-инвалиды могли ездить в транспорте, не предоставляя справки об инвалидности. Социальная защита нас услышала, и этот вопрос уже практически решен. Но работа еще продолжается в этом направлении.

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- Марина Эдуардовна, в этом году состоятся выборы в Псковское областное Собрание следующего созыва. Готовы ли вы продолжить работу в качестве депутата?

- В принципе работать я готова, тем более нерешенных вопросов еще много. Являясь депутатом, человек с инвалидностью (коим я являюсь), живущий в этих проблемах, сможет четче и правильнее донести до окружающих людей и до органов власти, что проблема существует. Все будет зависеть от того, какую поддержку окажут граждане. Если они сочтут нужным, чтобы я работала дальше, они меня поддержат. Если нет, я продолжу работать в обществе инвалидов, как и было до сих пор.