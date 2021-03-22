Политика

Суд отменил регистрацию Назира Тангатова для участия в выборах главы Порховского района

Порховский районный суд рассмотрел административное исковое заявление об оспаривании решения Территориальной избирательной комиссии о регистрации одного из кандидатов на выборы главы района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области, 25 февраля Территориальная избирательная комиссия Порховского района приняла постановление «О регистрации кандидата на должность главы муниципального образования "Порховский район" Тангатова Назира Елманбетовича».

Руководитель регионального отделения «Партии Роста» Игорь Романов подал иск о признании данного постановления незаконным и его отмене. Решением суда административное исковое заявление Романова к ТИК Порховского района удовлетворено.

Постановление Территориальной избирательной комиссии Порховского района Псковской области от 25 февраля 2021 года «О регистрации кандидата на должность главы муниципального образования "Порховский район" Тангатова Назира Елманбетовича» признано незаконным и отменено, поскольку выдвижение кандидата было проведено в нарушение федерального закона № 95 «О политических партиях» неправомочным на то органом партии – политсоветом.

Решение суда пока не вступило в законную силу.