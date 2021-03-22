Политика

Депутат Госдумы Александр Козловский отчитался о своей работе за 5 лет

Депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения «Единой России» Александр Козловский опубликовал отчет о своей деятельности за последние 5 лет. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе депутата, документ парламентарий разместил в своем телеграм-канале.

«Дорогие земляки! В 2016 году вы доверили мне представлять ваши интересы в Государственной Думе! Для меня это было большой ответственностью, и я стремился честно выполнить свой долг и оправдать ваше доверие», – написал Александр Козловский

В отчете о деятельности рассказывается о работе «Единой России» в Псковской области в условиях пандемии, о помощи, которая оказывается жителям нашего региона благотворительным фондом «Земляки» и одноименным центром бесплатной юридической помощи. Представлена информация и об общественном движении «Свое!». Напомним, фонд «Земляки», юрклиника и проект «Свое!» основаны по инициативе Александра Козловского.

Документ также содержит результаты работы региональных отделений РСПП и Союзмаша. Значительное место отведено работе с личными обращениями жителей региона и законотворчеству. Также в отчете уделено внимание развитию ТОСовского движения в Псковской области, программе «Свое дело» и поездкам студентов и школьников в Госдуму.

«Меня иногда спрашивают, почему я занимаюсь благотворительностью и помогаю людям, почему работаю с промышленниками, развиваю территориальное общественное самоуправление и волонтерство и почему веду партийную деятельность, ведь можно ограничиться только законотворчеством. Но, я убежден, что писать законы в отрыве от людей и проблем территории – бессмысленно. Они не будут работать», – отметил Александр Козловский.

Чтобы они работали, по мнению депутата, необходимо глубоко понимать проблемы, мешающие развитию поселков и городов, понимать и разделять стратегию губернатора и, используя влияние партии «Единая Россия», делать законы справедливыми, человечными и эффективными, отмечает парламентарий.

«А что касается благотворительности и фонда «Земляки», считаю, что социальная ответственность обязательна для каждого руководителя промышленного предприятия, для каждого предпринимателя, и просто делаю то, что считаю правильным», – заключил Александр Козловский.

Ознакомиться с отчетом о деятельности Александра Козловского можно по ссылке https://t.me/kozlovskii_a/11.