Политика

Игорь Романов не исключил сюрпризов на выборах в Порховском районе

Председатель Псковского регионального отделения «Партии Роста» Игорь Романов, добившийся через суд отмены постановления ТИК Порховского района о регистрации Назира Тангатова в качестве кандидата на выборы главы района, не исключил новых сюрпризов.

В интервью корреспонденту Псковской Ленты Новостей он пояснил, что выдвижение кандидата было проведено неправомочным на то органом партии – политсоветом. «Люди не читают свой Устав. У них есть определенные нормы, которыми они должны руководствоваться при выдвижении. А они выдвинули кандидата не тем органом, что послужило основанием для отмены его регистрации», - пояснил Игорь Романов.

На вопрос, есть ли у него вопросы по поводу законности регистрации других кандидатов, руководитель областного отделения «Партии Роста» ответил: «Пока ничего не скажу». Он не исключил, что сюрпризы будут.

Ранее сообщалось, что для участия в выборах главы Порховского района были зарегистрированы семь кандидатов. В частности, 25 февраля ТИК Порховского района приняла постановление о регистрации в качестве кандидата Назира Тангатова, выдвинутого политической партией «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными».

Игорь Романов (также зарегистрированный в качестве кандидата) подал иск о признании данного постановления незаконным и его отмене, поскольку выдвижение кандидата было проведено в нарушение федерального закона № 95 «О политических партиях».

Решением суда административное исковое заявление Романова к ТИК Порховского района удовлетворено.