Политика

Дмитрий Пермяков объяснил, почему хочет попасть в Псковское областное Собрание

Депутат Псковской городской Думы от партии «Яблоко» Дмитрий Пермяков в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове объяснил, почему хочет принять участие в предстоящих выборах в Псковское областное Собрание.

«Это политически важно. Эта вещь назрела. Я хочу иметь возможность прямого действия — выходить с законопроектами напрямую в областное Собрание», - пояснил гость студии, напомнив, что у «городского» депутата такой возможности нет: сначала он должен внести свою законодательную инициативу на уровень гордумы, а потом, в случае одобрения, она уже выносится на уровень регионального парламента.

Дмитрий Пермяков также сообщил, что определился с округом, по которому будет баллотироваться в областное Собрание, но не конкретизировал эти планы «из политических соображений». Тем не менее он пообещал, что «это будет яркая кампания». «Мы готовим много интересных вещей, но опасаюсь, что после того, как мы (кандидаты от «Яблока» - ред.) выйдем на выборы, нас будут старательно снимать через суд», - добавил гость студии.