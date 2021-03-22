Политика

Проект о праве президента претендовать еще на два срока одобрен во втором чтении

Госдума на пленарном заседании 23 марта приняла во втором чтении законопроект во исполнение поправок к Конституции, дающий, в том числе, право действующему президенту Владимиру Путину вновь баллотироваться на пост главы государства.

Документ внесли в Госдуму депутаты Павел Крашенинников и Ольга Савастьянова, а также член Совфеда Андрей Клишас, сообщает ТАСС. В первом чтении Госдума приняла законопроект в декабре. Согласно одному из новых положений Конституции РФ, ограничение числа сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать пост президента РФ, применяется к действующему главе государства без учета его прежних президентских сроков. Таким образом, данная норма позволяет нынешнему руководителю государства занимать должность президента РФ еще два срока.

Законопроект также вводит дополнительные требования к кандидатам на высший пост. Устанавливается, что президентом страны может быть избран гражданин РФ не моложе 35 лет, который постоянно проживал в России не менее 25 лет, а также при условии, что у него нет, никогда ранее не было иностранного гражданства или вида на жительство. Требование об отсутствии иностранного гражданства не будет распространяться на россиян, «ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ в соответствии с федеральным конституционным законом».

Документ также вводит возрастной ценз для лица, замещающего должность председателя Центральной избирательной комиссии РФ. Предполагается, что им может быть гражданин России, достигший 30 лет.

Ко второму чтению профильный комитет Госдумы по контролю и регламенту доработал законопроект и одобрил ряд поправок. В частности, Центризбирком получит право досрочно прекратить полномочия члена регионального избиркома, назначенного по его предложению. Освободить члена избиркома раньше срока ЦИК сможет только на основании мотивированного представления, вместе с которым должно быть внесено предложение новой кандидатуры.

Кроме того, в законе предлагается прописать право ЦИК формировать для федеральной территории «Сириус» отдельную территориальную избирательную комиссию.

Законопроект также предлагает разрешить избирательным комиссиям по согласованию с ЦИК сокращать информацию о кандидатах в бюллетене для голосования, если в него внесено более десяти кандидатов или списков кандидатов. Помимо этого, поправки позволяют избирательным комиссиям увеличить количество переносных ящиков, которые могут быть дополнительно использованы при голосовании вне помещений.

Законопроект также запрещает гражданам, осужденным к лишению свободы за преступления средней тяжести, баллотироваться и быть избранными депутатами Госдумы в течение пяти лет со дня снятия или погашения судимости. Такие нормы уже прописаны в законе об основных гарантиях избирательных прав, ограничения предлагается прописать в законе о выборах депутатов Госдумы.