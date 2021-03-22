Политика

Подписи за возвращение прямых выборов глав Пскова и Великих Лук собирают «яблочники»

Депутаты от «Яблока» Лев Шлосберг и Артур Гайдук внесли в Псковское областное Собрание законодательную инициативу о возвращении прямых выборов глав Пскова и Великих Лук. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.

Парламентарии также создали публичную петицию в поддержку законопроекта, который предполагает избрание высшего должностного лица городского округа (Пскова и Великих Лук) как главы местной администрации на прямых и всеобщих выборах.

Отметим, псковское «Яблоков» уже шестой раз вносит в региональный парламент законопроект о возврате прямых выборов глав Пскова и Великих Лук. Предыдущие пять были отклонены.