Политика

«Дом Советов» с Юрием Сорокиным. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Дом Советов», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 24 марта.

Гость студии - вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» и руководитель общественной приемной партии в Псковской области Юрий Сорокин.

Ведущий Максим Костиков обсудил с ним работу в областном Собрании, предстоящую на парламентском часе дискуссию о реализации программы «Чистая вода Псковской области» и другие актуальные вопросы общественно-политической повестки.