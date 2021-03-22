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Политика

«Дом Советов» с Юрием Сорокиным. ВИДЕО

24.03.2021 14:10|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Дом Советов», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 24 марта.

Гость студии - вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» и руководитель общественной приемной партии в Псковской области Юрий Сорокин.

Ведущий Максим Костиков обсудил с ним работу в областном Собрании, предстоящую на парламентском часе дискуссию о реализации программы «Чистая вода Псковской области» и другие актуальные вопросы общественно-политической повестки.

Теги: #эхо москвы в пскове #псковское областное собрание #Дом Советов
Источник: Псковская Лента Новостей
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