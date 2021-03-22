Политика

Вице-спикер Псковского областного Собрания Юрий Сорокин намерен продолжить депутатскую деятельность

Вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» и руководитель общественной приемной партии в Псковской области Юрий Сорокин намерен продолжить депутатскую деятельность. О своих политических планах он рассказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Я хотел бы продолжить депутатскую деятельность, участвовать в выборах в Псковское областное Собрание в сентябре этого года, а до этого пройти предварительное голосование. Оно состоится в мае», - рассказал гость студии, напомнив, что «Единая Россия» - единственная партия, которая проводит данную процедуру.





«Результаты предварительного голосования будут являться оценкой моей работы. Если я пройду это горнило (предварительное голосование - ред.), следующим этапом будут выборы», - добавил вице-спикер регионального парламента, призвав всех желающих принять участие в праймериз и выразить свое мнение по поводу наиболее достойных претендентов на участие в сентябрьских выборах от «Единой России».



Напомним, Юрий Сорокин — депутат с почти 17-летним стажем. С 2004 года по октябрь 2010 года он являлся депутатом Псковской городской Думы, а с октября 2010 года по настоящее время — депутатом Псковского областного Собрания.