Политика

Александр Козловский примет участие в праймериз «Единой России» по выборам в Госдуму

Секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Козловский 25 марта подал документы для участия в предварительном голосовании по отбору кандидатов от «Единой России» на сентябрьские выборы. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, необходимый пакет документов у него принял руководитель регионального исполкома партии Максим Адамчук.

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Напомним, для подготовки и проведения праймериз в Псковской области создан региональный оргкомитет, в состав которого вошли по большей части общественники. Регистрация кандидатов на праймериз продлится до 29 апреля. «Единая Россия» - единственная партия в стране, которая определяет своих кандидатов путем всенародного голосования в ходе открытых предварительных выборов.

В 2021 году единый день голосования состоится 19 сентября. В этот день по стране пройдут выборные кампании различного уровня. Основными из них станут выборы депутатов Государственной думы. Псковичи будут также выбирать депутатов Псковского областного Собрания.