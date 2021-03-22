Политика

Александр Козловский: Праймериз - это возможность узнать о проблемах избирателей

Секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский прокомментировал свое решение участвовать в предварительном голосовании по отбору кандидатов от партии на сентябрьские выборы в Госдуму.

«Для меня очень значимо и волнительно принять такое решение и подать документы. В мае граждане примут решение, кто станет основным кандидатом», - отметил он, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Также Александр Козловский напомнил, что на протяжении нынешнего срока в Госдуме подходил к своим депутатским обязанностям ответственно и делал свою работу максимально качественно. «Основные принципы лидера нашей партии, которые я разделяю, - слушать и слышать», - сказал он и выразил надежду, что псковичи поддержат его на голосовании.

Посредством предварительного голосования также будут определены и кандидаты для участия в выборах в областное Собрание, добавил Александр Козловский.

Праймериз, по его мнению, - это возможность раньше заняться избирательной кампанией, раньше познакомиться с избирателями, представить предварительную программу и услышать о проблемах, над решением которых предстоит работать дальше тем, кто победит на выборах.

Напомним, сегодня утром секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Козловский подал документы для участия в предварительном голосовании по отбору кандидатов от «Единой России» на сентябрьские выборы. Необходимый пакет документов у него принял руководитель регионального исполкома партии Максим Адамчук.