Политика

Павел Бикташев: Псковская партия «Родина» играет в первой лиге

Глава Псковского регионального отделения партии «Родина» Павел Бикташев рассказал 25 марта в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове про собственную условную классификацию региональных отделений политических партий.

Четыре парламентских партии он относит к условной премьер-лиге, «Яблоко», по словам политика, «балансирует» между премьер-лигой и первой лигой, «Родина» - в первой лиге, большинство малых партий - во второй. При этом у Павла Бикташева есть сомнения относительно того, что «Справедливая Россия» сохранит парламентский статус.

Оценивая роль партии в псковской политической жизни, Павел Бикташев рассказал, что относительный успех псковской «Родины» отмечен в 2017 году, когда на выборах депутатов Островского районного Собрания Александр Белов обошел на праймериз действующего кандидата от «Единой России», но партия его не выдвинула по неизвестным причинам. Сейчас он является депутатом от партии «Родина». Аналогичный пример в Палкинском районе, где глава Галина Кузьма не прошла праймериз, и сегодня в Палкино «Родина» представлена двумя депутатами.