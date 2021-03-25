Политика

Закон об увеличении штрафов за незаконную агитацию вступил в силу

Федеральный закон о существенном увеличении штрафов за незаконную предвыборную агитацию вступил в силу 20 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Так, размер штрафов за нарушение правил предвыборной агитации для граждан и должностных лиц увеличился более чем в десять раз: для граждан он теперь составляет от 5 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц - от 100 до 500 тысяч рублей. За изготовление и размещение агитационных материалов с нарушением избирательного законодательства предусмотрены аналогичные санкции.

Составлять протоколы об указанных административных правонарушениях уполномочены в том числе должностные лица органов внутренних дел (полиции), дела рассматриваются судьями.