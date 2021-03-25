Политика

Алексей Севастьянов о политике и псковском футболе

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Собственной персоной», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 10 марта. Гостем студии стал депутат Псковского областного Собрания, заместитель председателя комитета по законодательству и местному самоуправлению, замруководителя фракции «Единой России» Алексей Севастьянов. Ведущий Александр Савенко обсудил с депутатом его работу в региональном парламенте, подготовку к сентябрьским выборам, развитие детского и массового спорта в Псковской области, а также другие актуальные темы общественно-политической повестки.

Александр Савенко: Алексей Анатольевич, не так давно спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил с инициативой юридически закрепить предвыборные обещания депутатов. Сейчас высказывается достаточно много версий, кому может быть это выгодно и как в целом это повлияет на работу депутатов в современной России. Вас эта инициатива порадовала или, наоборот, обеспокоила? На вашу депутатскую работу это может оказать какое-то влияние в будущем?

Алексей Севастьянов: Лично я приветствую такую инициативу. На мой взгляд, это правильно. Потому что хотелось бы, чтобы каждый депутат, идя на выборы, понимал, как работает в целом вся система законодательной власти, и не давал пустых обещаний.

Если эту инициативу поддержат - депутату будет проще работать, потому что есть закон о наказах депутата, можно строже спрашивать с исполнительной власти. Безусловно, те обещания, которые давались депутатом в ходе предвыборной кампании, его работы, они действительно логичны, актуальны, а не просто взяты из воздуха. Я думаю, что для части депутатов, которые просто обещают светлое будущее завтра, или наоборот - мрачное, то, наверное, будет возможность еще раз подумать, прежде, чем что-то говорить. Я к этому очень здраво отношусь.

Александр Савенко: Если такой закон примут, он что-то изменит в вашей избирательной кампании? Или вы традиционно стараетесь не давать далеко идущих обещаний?

Алексей Севастьянов: Я стараюсь не давать далеко идущих обещаний. В принципе, те вопросы, которые стоят на моем округе - весьма земные, абсолютно житейские, поэтому здесь работы хватает в текущем моменте, в будущем, и они вполне исполнимые.

Александр Савенко: А с чем чаще всего обращаются избиратели накануне выборов и потом, когда депутат уже работает?

Алексей Севастьянов: Зачастую жители не разделяют областного депутата от городского. Любят освещать в прессе или в комедийных шоу, что депутат «сидит» и просто получает деньги. Это далеко не так. Большинство депутатов областного Собрания работает на общественных началах и не «сидит». Одно дело - принять правильный закон, другое - добиться выделения средств под этот закон. Следующий вопрос - взаимодействие с моими коллегами, городскими депутатами, городской администрацией, чтобы средства пошли именно на эти вещи, эти цели. Это серьезная, непростая работа.

Радиослушатель: Вы активно продвигаете массовый спорт, это хорошо прослеживается в вашем округе, в Пскове. А в Гдовском районе про спорт забыли. У нас администрация района продала последнее здание - бывший кинотеатр, где люди занимались спортом в зимнее время. Сейчас идет судебная тяжба по возвращению незаконно проданного здания в муниципалитет. Может, вы, как депутат областного Собрания, обратите внимание на Гдовский район в части спорта? Обидно смотреть, когда дети сидят в подъездах, и им некуда пойти. Это очень большая проблема.

Алексей Севастьянов: На мой взгляд, Гдовскому району с главами, любящими спорт, как-то не везет. Мы неоднократно пытались прийти туда с футбольной историей. При том, что в районе достаточно инициативных людей, но понимание от главы района, местных депутатов все время было какое-то, мягко скажем, недостаточное.

Этот вопрос будем поднимать. Хотелось бы достучаться до исполнительной власти, местных депутатов. Эти обещания тоже давались. Вопрос детского, юношеского, взрослого спорта стоит во всей области. Гдовский район здесь особняком не стоит. Но то, что там нет инициативы, это точно. Мы много лет проводили футбольные марафоны в Гдовском районе. К сожалению, исполнительная власть всегда стояла на вторых ролях.

Александр Савенко: В партии «Единая Россия» есть проект «Детский спорт». Как вы думаете, партия может помочь в решении этих вопросов, которые обозначил радиослушатель?

Алексей Севастьянов: Могу сказать, что партия может быть инициатором, взять эту инициативу и сопровождать. Но она должна опираться на инициативных людей, должна быть поддержана и услышана исполнительной властью, местными депутатами - это очень важно. А если к любому вопросу подходить так, что «денег нет, извините», то давайте рассмотрим какую-нибудь концепцию в целом, начнем поэтапно двигаться.

Администрация берет на себя обязательства, если меняется администрация района. Те обещания, которые давала предыдущая администрация, должны исполняться. А не так, что приходит новый глава администрации, все старое зачеркивает и начинает рисовать свои новые рисунки.

Вопрос радиослушателя: Кандидаты в депутаты не должны ничего обещать. Кандидаты в депутаты должны спрашивать народ. Власть - это народ, и что народ сказал - депутат обязан выполнить.

Алексей Севастьянов: Статус депутата действительно девальвировался. Мы все к этому приложили руку. И сами депутаты, и избиратели, к сожалению. Но я бы всех под одну гребенку не ставил. Действительно, депутат - это голос народа, голос избирателей. К сожалению, дальше полномочия депутата ограничены законами. Передать все, что сегодня просят избиратели, и все это выполнить не всегда получается.

Я, допустим, абсолютно честно разговариваю со своими избирателями. Есть вопросы, в которых я бессилен — это привести городскую канализацию в район учхоза или лесхоза. Это очень затратно, низкая плотность населения. Жители меня слышат, они это понимают.

Другой системы не придумать. Иначе мы порвем мост между исполнительной властью и самими жителями.

Александр Савенко: Я наблюдаю за сессиями областного Собрания депутатов, как проходят парламентские часы. Будь то проблемы энергетики, будь то ход «мусорной» реформы, Алексей Севастьянов всегда берет слово. С присущим вам артистизмом ставите неудобные вопросы перед чиновниками, перед представителями организаций. Некоторые это связывают с тем, что у нас стартовала неофициальная избирательная кампания. Делают вывод о том, что Алексей Севастьянов готовится идти на выборы. Можете прояснить, с чем связана активизация депутата Алексея Севастьянова в последнее время?

Алексей Севастьянов: Это не связано с выборами. Это связано с тем, что в рамках «ковидных» ограничений в разных залах заседали депутаты, были ограничения по парламентскому часу. Не могли никого пригласить. Сейчас появилась возможность, и мы их провели.

Радиослушатель: В военном городке просто нет инфраструктуры для пешеходов. Очень много многодетных семей, они вынуждены делить дорогу с автомобилями.

Алексей Севастьянов: Микрорайон проектировался очень давно. И сегодня тротуары, велодорожки должны комплексно проектироваться. Эта задача должна стоять у той же администрации города, чтобы шли поэтапно, чтобы понимали, что в рамках решения этой задачи мы эту улицу, дорогу сузим на 20 см и у нас, допустим, получится метр для тротуара, а еще метр оставим для велодорожки. И пусть мы не все сделаем в этом году, а будем делать поэтапно. Для этого должна быть концепция, архитектурные и художественные решения.

Хотелось бы, чтобы к нашему городскому порядку подошли с четкой концепцией. Понимая, что должны быть велодорожки - это непросто выделенные 1-2 км, а чтобы это было замкнутое кольцо. Мы к этому должны идти постепенно.

Понятно, что у нас нет градообразующего предприятия, а есть то, что дано Богом - богатая история. И вокруг этого можно решить вопрос занятости наших жителей, вопрос безработицы. И можем решить вопрос будущего развития города. Туризм - это, наверное, тот аспект, на котором должны сделать все акценты. А для этого мы должны быть комфортабельным городом. Есть различные рейтинги по креативности, комфортабельности города. У нас креативности нет ни в памятниках, ни в оборудовании скверов, ни в велодорожках. Мы в целом не знаем, куда двигаемся.

Ремесло, гостеприимство, кафе, рестораны, гостиницы, экскурсии - в этом должна быть концепция развития города.

Радиослушатель: Почему у нас спорт остается платным в основном для детей? Неужели мы хуже Китая, где в каждой школе стадион?

Алексей Севастьянов: Здесь, конечно, надо разделить, что мы хотим. Массовый спорт, занятия физкультурой, спорт высших достижений.

Александр Савенко: Все хотим. И массовый, и детский, и юношеский, и профессиональный. Хотим видеть спорт в Псковской области на высоком уровне.

Алексей Севастьянов: У нас сильный бокс, сильная гребля.

Александр Савенко: При этом боксеры ездят на соревнования зачастую только благодаря тому, что находятся добрые люди - спонсоры.

Алексей Севастьянов: Абсолютно. У нас сильный футбол.

Александр Савенко: У нас сильный футбол, но не стало профессиональной команды, и перспективы очень туманны.

Алексей Севастьянов: Потому что мы теряем те точки, которые у нас есть. Мы смотрим телевизор - биатлон, лыжи - в лыжах мы тоже потеряли. К сожалению, мы это растеряли. К сожалению, выживает сегодня тот спорт, где больше общественников, инициативных людей, которым закрывают двери, а они стучатся в окна, закрывают окна - они в дымоход лезут.

Александр Савенко: Алексей Анатольевич, за то время, которое мы не виделись в студии, вы перестали быть председателем областной федерации футбола. Насколько тяжело переживали это событие? А может, и не переживали?

Алексей Севастьянов: Если скажу, что не переживал, это будет нечестно. Я себе говорю - не надо «бронзоветь». Может действительно мои взгляды немного вчерашнего дня. Может надо уступить дорогу, кто-то сделает лучше и быстрее.

Ставлю в свою заслугу и в заслугу тех, кто со мной работал: да, мы наводнили область, город различными мини-полями, большими и естественными полями, смогли отстоять, чтобы в каждом районе была ставка тренера. Но мы не могли отстоять, чтобы в каждом районе была ставка тренера, чтобы в каждом районе жил спорткомитет и был выделен специалист по футболу.

Мы сейчас кругом строим дворовые многофункциональные площадки, ФОКОТЫ - это все хорошо, мы приведем туда детей. Дальше дети достигнут дворового уровня и захотят большего. И тут с ними должен заниматься специалист. Наши дети должны заниматься под наблюдением специалиста.

Мы должны выделять больше средств спорткомитетам, получать больше ставок и в школах, и в спортивных школах. Это надо потихоньку начинать возрождать. В футболе у нас это получилось, я показал, что это возможно.

Сегодня, пусть я не руководитель, футбольная школа жива. Она была собрана в тяжелое время, когда надо было, чтобы ее создали инициативные люди, поддержали финансово. Сегодня это лежит на плечах города и области. Это сегодня работает. Наверное, это хорошо. Если это будет развиваться и дальше - это будет прекрасно. Если количество соревнований будет снижаться, финансирование будет снижаться, тогда это пойдет в фазу стагнации.

Александр Савенко: Вашим сменщиком в федерации стал ваш коллега - Александр Коновалов, который в настоящее время является заместителем главы администрации Пскова. Он анонсировал открытие весной стадиона «Машиностроитель» после реконструкции, говорил о том, что будет праздник, приедет известный футболист Андрей Аршавин. У вас, как у представителя футбольного клуба «Псков», есть предложения, планы поучаствовать в этом мероприятии? Планируете ли устроить шоу с участие футбольного клуба?

Алексей Севастьянов: Безусловно, для жителей Пскова, для региона в целом - это будет праздник. Объект выходит весьма симпатичный. Как было сказано в одном мультфильме: «Строили, строили, и наконец построили». Мы хотели бы провести турнир, пригласить команды. Но здесь надо понять, когда это будет. Если апрель-май - здорово, а дальше начинаются у всех свои чемпионаты.

Хотелось бы это сделать ярко, не просто - детскими турнирами. В этом году будет достаточно детских и юношеских турниров. Хочется вернуть взрослого болельщика, который соскучился по взрослому, настоящему футболу.

Хотелось бы, чтобы стадионы зажили. Ведь стадион строится для зрителей.

Александр Савенко: Вы поддерживаете Александра Коновалова в этой деятельности? У вас нормальные отношения, есть рабочий контакт?

Алексей Севастьянов: Я и выдвигал его кандидатуру. Он человек футбольный. За те 15 лет, что мы взаимодействовали... Он прекрасно разбирается в футболе, в самой структуре. Учитывая его сегодняшний столь высокий пост, я думаю, что это все на руку псковскому футболу.

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Александр Савенко: В начале этого года в России была отмечена волна протестов несистемной оппозиции. Вы говорили о том, что думаете об Алексее Навальном и его сторонниках. Не изменилось ли за время, прошедшее с января, когда эта волна была на подъеме, ваше мнение о том, что происходило? По-вашему мнению, как эта протестная активность может повлиять в выборный год на общественно-политические процессы в стране, на ход избирательной кампании, на ее результаты?

Алексей Севастьянов: Все мы понимаем, что это была четко спланированная акция из-за пределов страны, поддержанная некоторыми лицами внутри страны. Студенчество поднималось во все времена, во все века. Обращаюсь к псковским студентам: готов прийти и час-полтора вместе побеседовать на эту тему. Давайте говорить по существу. А просто выводить молодежь, пользуясь современными возможностями в гаджетах - примитив. Давайте встретимся и поговорим, глаза в глаза. Я готов встретиться с представителями Навального, со студентами за круглым столом, один на один, в аудиториях. Может я просто чего-то не понимаю? Может им чего-то не хватает объяснить, чего они хотят? Или рассказать, как это все у них получится?

Александр Савенко: Есть на данный момент ясность, как будет проходить предварительный отбор в Псковское областное Собрание по срокам, модели, формату?

Алексей Севастьянов: Все будет прописано. Я сейчас больше изучаю изменение географии того округа, в котором собираюсь баллотироваться. А сегодня это стал географически огромный округ. Если встанем у Кремля, с левой стороны - это река Пскова, а с правой - река Великая. Все, что вдоль Великой и Псковы — это округ.

Очень разношерстный получается округ. Если раньше в большей степени был частный сектор, окраина города, то теперь центр. Проблемы другие, и я их уже сейчас вижу. Для себя с удивлением открыл, сколько заброшенных домов стоит в центре города.

Александр Савенко: Уже понимаете, кто может стать вашим соперником в этом новом округе на выборах в областное Собрание?

Алексей Севастьянов: Нет, пока не понимаю. Пока готовлюсь сам.