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Политика

Антон Минаков сделал политическое предсказание

29.03.2021 20:00|ПсковКомментариев: 1

Координатор регионального отделения ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков сделал политическое предсказание на период после сентябрьских выборов 2021 года.

«Я перед предыдущими выборами говорил: не обращайте внимание на то, что сейчас, летом, начали делать дороги, а на какие-то продукты заморозили цены. Все это временные улучшения перед выборами. А вот после выборов власть спросит за то, что дала, и спросит в кратном размере!» - отметил он в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Я, если честно, в 2016 году и представить не мог, насколько окажусь прав. Я не мог себе представить, что проведут пенсионную реформу, что так поднимут тарифы на ЖКХ, что так сильно вырастут цены. Я понимал, что они поднимутся, и власть все равно спросит за то доверие, которое ей оказали жители, но не думал, что в таком размере, - высказался Антон Минаков. - На кону следующие выборы, и снова я делаю политическое предсказание: что где-то, в каких-то сферах ситуация наладится, дороги переложат и в Пскове, и по области, и цены на основные продукты питания расти не будут. Но, если избирательная тенденция продолжится, и на выборах будут побеждать определенные политические силы, то и после этих выборов за доверие придется расплачиваться избирателям».

Также Антон Минаков отметил, что точные прогнозы являются одной из «фишек» ЛДПР. Так, по его словам, практически всегда сбываются прогнозы лидера партии Владимира Жириновского.

Теги: #ЛДПР #выборы 2021
Источник: Псковская Лента Новостей
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