Политика

Антон Минаков об инициативах ЛДПР, подготовке к выборам и любви к соцсетям

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию программы «Гайд-парк», вышедшей на волнах радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 29 марта. Гость студии - координатор регионального отделения ЛДПР, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков. Ведущий Константин Калиниченко поговорил с ним об общественно-политической ситуации в регионе и законодательных инициативах псковских либерал-демократов, а также о том, как в партии планируется выстраивать избирательную кампанию 2021 года.

Константин Калиниченко: Начнем эфир с актуальных для последнего времени вещей. Антон, насколько я знаю, вы сделали прививку. Как ощущения? Были ли побочные эффекты?

Антон Минаков: Да, 5 марта я сделал второй компонент вакцины. К счастью, никаких последствий. Более того, привился фактически весь аппарат регионального отделения партии, наши помощники. Можно постучать по столу: ни у кого негативных последствий не было — максимум легкая слабость на следующий день. У меня после укола немного поднялась температура на следующий день, но уже к вечеру я чувствовал себя великолепно. Все мои друзья и знакомые, которые привились, - тоже. С большим удивлением читаю в интернете всякие ужасы про прививку, что люди чуть ли не умирают. Нет, все живы-здоровы. Хотелось бы обратиться к радиослушателям: не ведитесь на разного рода спекуляции, а основывайтесь на опыте людей, которые уже прошли через прививку. Я прошел и могу сказать: российская вакцина лучшая в России и в мире.

Константин Калиниченко: Присоединяюсь. Тоже привился и полностью солидарен с вашим мнением. Перейдем к региональной повестке. Прошла очередная сессия областного Собрания депутатов. Центральный вопрос парламентского часа был о качестве воды. После доклада руководителя профильного комитета Сергея Грахова именно вы открыли дискуссию вопросом о районах с самой критической ситуацией. Сергей Грахов немного замялся, но ему помог ответить вице-губернатор Василий Осипов. Насколько вы удовлетворены прозвучавшими ответами исполнительной власти?

Антон Минаков: Я не считаю, что этими ответами можно удовлетвориться хотя бы в минимальной степени. Задавая вопрос, в каком районе наиболее плачевная ситуация по воде, я рассчитывал услышать ответ — в Псковском. В частности, в деревне Родина, в новых жилых кварталах. Да, мы представляем это себе как часть Пскова, но административно они относятся к Псковскому району. Ответом господина Грахова я был шокирован, потому что он не смог выделить какой-то определенный район, а ответил, что критическая ситуация наблюдается во всех районах, поскольку износ водопроводных сетей составляет 80%. О чем это может говорить? О том, что системы фактически нет.

Константин Калиниченко: О том, что она нежизнеспособна.

Антон Минаков: И здесь не нужно быть специалистом. Любой радиослушатель может открыть у себя дома кран, набрать стакан воды и увидеть, какого она качества. Извините, но эту воду даже кипятить нельзя. Если ее кипятить в электрическом чайнике, то через месяц-два его надо выбрасывать, потому что он покрывается изнутри налетом ржавчины. Даже страшно представить, что в эту воду добавляют. Поэтому вопрос качества воды для региона, безусловно, важен. Считаю, что заниматься им надо было намного раньше. Программа «Чистая вода» реализуется уже восьмой год, но лично я никаких изменений по качеству воды не почувствовал ни в Пскове, ни в районах. А деньги из бюджета на реализацию программы выделяются. И что мы видим через семь лет ее реализации? Износ системы 80% по всей области. Это же сколько лет людям, находившимся у власти, надо было закрывать на эту ситуацию глаза?! Местным специалистам, мне кажется, уже не справиться с этой проблемой. Нужно брать консультации у федерального центра. Но очевидно: своими силами руководство региона довело ситуацию с водой до того уровня, как сейчас. И решать проблему надо срочно. Боюсь, через пару лет будет уже поздно.

Константин Калиниченко: Тем более, мы же знаем, что есть двухвалентное железо, трехвалентное... Я смотрел сессию по трансляции, но у меня создалось впечатление, что чиновники областной администрации испытывают растерянность. Они понимают, что дальше проблема будет только усугубляться, а решения у них нет — ни оперативного, ни стратегического. Единственное, что я услышал от Сергея Грахова — что они пытаются в какие-то программы попасть. Антон, у вас есть ощущение, что проблема качества воды в регионе может решиться в обозримом будущем?

Антон Минаков: Люди, которые занимаются решением этого вопроса уже не первый год, должны наступить на глотку собственной гордости, позвонить в федеральный центр и сказать: мы не в состоянии, у нас не хватает ума, не хватает опыта, не хватает специалистов, и ситуация только ухудшается. Не надо держаться за свое кресло. Но, естественно, они так не сделают. Каждый чиновник спит и видит страшный сон, как, не дай бог, он лишится должности. Потому что вслед за ними и его родственники могут должности лишиться и достаток семьи существенно упадет. Поэтому чиновники не могут подписаться под собственной несостоятельностью, посыпать голову пеплом и обратиться за помощью в федеральные структуры. Но, будем надеяться, какая-то гордость у людей, отвечающих за водоснабжение, есть, и они обратятся за помощью в федеральный центр. Вопрос критичный, решать его надо срочно.

Константин Калиниченко: Тем более, нам обещают увеличение объемов воды из подземного водозабора, к таким микрорайонам города как Родина, Борисовичи, присоединятся и другие, и проблема железа, которое из трехвалентного превращается в двухвалентное и налипает на трубы, станет общегородской.

Антон Минаков: Совершенно верно.

Константин Калиниченко: Хотелось бы, чтобы какое-то решение нашли. Перейдем тогда к законодательным инициативам. Фракция ЛДПР в псковском региональном парламенте, на мой взгляд, весьма плодовита на законопроекты. К сожалению, не всегда они принимаются, хотя, на мой взгляд, они очень нужные и социальные.

Антон Минаков: В большинстве своем (95%) законопроекты, которые мы подавали, были приняты. Например, в первом чтении принят законопроект по охотникам. Документ предполагает, что, если охотник добыл двух или более волков, то он имеет право получить лицензию на добычу парнокопытных в особом порядке. Практикующие охотники знают, что лицензию получить непросто. При этом добывать волка охотнику оказывается не очень-то и выгодно. Компенсация за одного волка - 10 тысяч рублей. При этом надо заплатить за его утилизацию, за его доставку в центр утилизации. Это бензин, это время.... Мы не занимаемся политическим популизмом, как некоторые наши коллеги из других партий, которые вносят законопроекты из разряда: «а давайте завтра всем повысим зарплату на 50 тысяч». Я сейчас утрирую. Разрабатывая наши законопроекты, мы ведем переговоры с администрацией, с нашими коллегами из других партий и после того, как понимаем, что законопроект проработан с комитетами и наши коллеги готовы его поддержать, он подается в областное Собрание и принимается.

Константин Калиниченко: Это правильный путь. Самый простой путь — всем пообещать сразу все, и пусть у всех будет хорошо, а потом говорить, что чиновники недостаточно внимательно отнеслись к этому законопроекту. Фракция ЛДПР в псковском региональном парламенте внесла в областное Собрание проект федерального закона о повышении выплат по уходу за инвалидами I группы. Почему выступили именно с такой инициативой? В чем ее актуальность?

Антон Минаков: Мы пошли в наступление всеми региональными отделениями ЛДПР. Данный проект закона подан во всех субъектах РФ и также подан в Госдуму. Постараемся, чтобы он был принят. Сейчас лица, ухаживающие за детьми-инвалидами 1-2 группы, тратят на это львиную долю времени, и труд этих людей заслуживает безграничного уважения. Но, к сожалению, государство так не думает. Еще в 2008 году было принято постановление, по которому данные лица получают помощь от государства в 1200 рублей, но, извините, это даже по меркам 2008 года была не цифра, а по нынешним временам на эту сумму даже коммуналку не оплатить. Поэтому нами был разработан проект, предусматривающий установление ежемесячной выплаты для лиц, ухаживающих за детьми-инвалидами, в размере 13 тысяч рублей. Мы и эту сумму считаем недостаточной, но наши экономисты рассчитали, что в бюджете есть на это средства. Считаем, что 13 тысяч рублей - более серьезное подспорье для граждан, которые оказались в таком нелегком положении.

Константин Калиниченко: Тем более, такие граждане чаще всего лишены возможности трудоустроиться.

Антон Минаков: Да уход за ребенком-инвалидом занимает время с утра до вечера, а еще и всю ночь.

Константин Калиниченко: Еще один социально значимый законопроект ЛДПР - о страховых пенсиях, в чем его суть?

Антон Минаков: На данный момент государство делит пенсионеров на два типа: работающие и неработающие. У работающих пенсионеров пенсия существенно ниже, чем у тех, кто на работу не ходит. Считаем, это несправедливо, это нарушение Конституции, потому что люди ставятся в неравные условия. Ну, и если посмотреть на ситуацию со стороны: почему люди после выхода на пенсию идут на работу? Как правило, не потому, что им заняться больше нечем, а потому что пенсии не хватает на то, чтобы прожить. Наше государство не может обеспечить им достаточный уровень пенсий, чтобы люди могли себе позволить не ходить на работу. И когда у людей элементарно не хватает денег на продукты, они вынуждены идти работать. А мы помним, что пенсионный возраст еще и подняли не так давно, и у многих в этом возрасте уже есть проблемы со здоровьем. Многим пенсионерам еще и своим детям помогать приходится. Мы считаем, что пенсионеры, которые идут на работу, не должны лишаться пенсии в полном объеме. Они работали всю жизнь, с молодости до преклонного возраста делали отчисления в Пенсионный фонд, платили налоги. Человек достиг пенсионного возраста, находит подработку, и государство ему говорит: «хорошо, тогда мы забираем часть того, что тебе даем». Почему мы ставим в неравные условия людей, которые могут себе позволить не работать на пенсии, и тех, кто не может себе это позволить?

Государство, наоборот, должно им помогать, а у нас оно сует руку в их карман. Эта ситуация доходит до абсурда. Почему, когда в бюджете заканчиваются деньги, государство берет их у пенсионеров, а не у крупного бизнеса, у олигархов в виде налога на повышенный доход? Сейчас, если человек зарабатывает 10 тысяч, он должен заплатить 13% налога, и человек, который зарабатывает миллион, тоже должен заплатить 13%. Нет. Мы неоднократно выходили с инициативой сделать дифференцированным подход к налоговым отчислениям, штрафам и всем выплатам, как это сделано во многих странах Европы. Штрафы за нарушение ПДД там не фиксированные, а начисляются в зависимости от зарплаты человека. Поэтому там даже состоятельные люди боятся нарушать ПДД. А у нас по-другому. Человек может зарабатывать 500 тысяч рублей, и для него проехать не на тот сигнал светофора и заплатить 1000 рублей штрафа - это ерунда. Вы посмотрите, кто у нас сейчас совершает самые хамские и опасные нарушения на дороге? «Золотая молодежь», дети олигархов. Они эти штрафы даже не замечают. Человека собьют — ничего страшного, откупимся. В Европе со штрафами не все так плохо, и чему-то нужно у них поучиться.

Константин Калиниченко: Антон, обратил внимание, что вы и активисты Псковского отделения ЛДПР поддержали идею жителя области об открытии в Пскове сквера медиков-героев. Мотивы такого предложения понятны, а что касается конкретики - есть ли у вас видение, где может располагаться такой сквер, как он должен выглядеть, какой памятный знак там можно установить?

Антон Минаков: Во время пандемии стало избитой темой хайпиться на врачах, если можно так выразиться. Эта инициатива не наша, ее оставил на сайте губернатора гражданин Псковской области. Мы обратили на нее внимание, сочли эту идею неплохой и забыли, а новость пошла в массы. Мы собирались, смотрели по картам Пскова, где можно было бы расположить сквер, и пришли к выводу, что неплохое место — пустыри между рекой Великой и улицей Владимирской. Там не благоустроено, даже погулять с детьми особо негде, хотя территория там большая, народа проживает много. Эти пустыри - достаточно неплохое место, чтобы разбить там сквер, благоустроить и установить какой-то памятный знак врачам, которые боролись и борются с пандемией коронавируса. Но это уже не политический вопрос, а вопрос к нашим архитекторам, к нашему обществу.

Константин Калиниченко: В партиях стартовала активная фаза подготовки к сентябрьским выборам. Что ни день - то приходят новости по теме. Уже известно, что список ЛДПР на выборах в областное Собрание возглавит Владимир Жириновский, а на выборах в Собрание и в Госдуму представлять партию будете вы. Готовы ли вы сегодня озвучить и другие фамилии — кого и в какие округа собираетесь отправить?

Антон Минаков: Константин, не устаю поражаться вашим связям и возможностям. Потому что даже я еще не знаю: либо возглавлю список в Собрание, либо пойду в Госдуму. Поэтому либо у вас серьезные связи в ЛДПР - серьезнее моих, либо на предыдущем эфире я был неправильно понят. Я говорил о том, что у меня есть амбиции, и если партия и избиратель окажут мне честь, я бы продолжил депутатскую деятельность. Мне это нравится, мне это интересно, но решение по спискам - как региональным, так и федеральным - будет коллегиально приниматься в мае, на конференции, на основании рекомендаций Высшего совета. Поэтому называть конкретные фамилии сейчас преждевременно. Единственно, о чем можно точно говорить — список возглавит Владимир Вольфович Жириновский.

Константин Калиниченко: Сильная у вас команда? Понимаю, что поиск людей идет давно, есть уже какое-то понимание.

Антон Минаков: ЛДПР пойдет на эти выборы максимально сильной командой за последние несколько созывов. Объясню, с чем это связано. Не буду лукавить, что списки кандидатов примерно составлены и находятся на согласовании в Москве, но не надо забывать, что в конце этого созыва мы приняли законопроект, который сокращает число депутатов областного Собрания с 44 до 26. Отличная идея, жаль, что не наша, но ЛДПР поддержала ее двумя руками. Мы всегда за сокращение депутатов, чиновников. В России раздут аппарат чиновников, нам такое количество нахлебников не нужно. Тем не менее, списки составлены. У нас нет проблемы с поиском людей. У нас, наоборот, возникла проблема, что мы не смогли всех желающих и достойных людей включить в эти списки, поскольку число округов сократилось с 26 до 13. Например, есть 13-й округ, в который входит Псковский район и Гдов. У нас есть отличные муниципальные депутаты как в Гдове, так и в Псковском районе, и есть хорошие координаторы местных отделений и там, и там. А округ один. Нам приходится выбирать лучших из лучших - по-другому не скажешь. Поэтому был очень строгий отбор потенциальных кандидатов, все они прошли проверку региональным отделением, центральным аппаратом. Напомню, мы не выдвигаем кандидатов, которые были судимы, даже с погашенной судимостью. Мы с такими людьми не связываемся. Также у нас в районных группах нет бизнесменов. То есть мы не пускаем в политику людей, которые идут туда, чтобы отстаивать свой бизнес, а выставляем тех, кто живет в своем округе, кого знают и, как мы думаем, подержат местные жители. В мае, после конференции, будет опубликован список кандидатов.

Константин Калиниченко: Антон, обратил внимание, что заявления вашего лидера Владимира Жириновского становятся все более острыми и эпатажными по мере приближения выборов, причем, звучат они на фоне обострения внешнеполитической ситуации. Как вы считаете, находят ли они отклик у людей? Поможет ли возросшая активность и резкая риторика Жириновского всей партии на выборах, в том числе в Псковской области?

Антон Минаков: Сложно ответить на этот вопрос, потому что я не могу вспомнить ни одного года за последние 30 лет, когда у Владимира Вольфовича риторика была не жесткой и не эпатажной. Любой год возьмите - у него достаточно последовательная политика.

Константин Калиниченко: И еще его прогнозы очень хорошо сбываются.

Антон Минаков: Да, и это одна из фишек ЛДПР. У нас даже есть литература, наши агитматериалы, где написано, что Владимир Вольфович — лучший политический предсказатель. Большинство, если не все его предсказания, сбываются. В 2007 году на эфире у Соловьева он говорил: «Если мы сейчас не остановим Грузию, начнется геноцид». В студии смеялись — и года не прошло, как все сбылось. Поэтому я не считаю, что его заявления становятся острыми именно перед выборами. Они у него острые всегда.

Константин Калиниченко: На ваш взгляд, есть в обществе сегодня запрос на перемены?

Антон Минаков: Безусловно, есть, и это чувствуется. Есть это напряжение благодаря социально-экономической обстановке в стране, поскольку мы видим, как ситуация поменялись за пять лет с момента последних федеральных выборов. Я перед предыдущими выборами говорил: не обращайте внимание на то, что сейчас, летом, начали делать дороги, а на какие-то продукты заморозили цены. Все это временные улучшения перед выборами. А вот после выборов власть спросит за то, что дала, и спросит в кратном размере! Я, если честно, в 2016 году и представить не мог, насколько окажусь прав. Я не мог себе представить, что проведут пенсионную реформу, что так поднимут тарифы на ЖКХ, что так сильно вырастут цены. Я понимал, что они поднимутся, и власть все равно спросит за то доверие, которое ей оказали жители, но не думал, что в таком размере. На кону следующие выборы, и снова я делаю политическое предсказание: что где-то, в каких-то сферах ситуация наладится, дороги переложат и в Пскове, и по области, и цены на основные продукты питания расти не будут. Но, если избирательная тенденция продолжится, и на выборах будут побеждать определенные политические силы, то и после этих выборов за доверие придется расплачиваться избирателям.

Константин Калиниченко: Антон, а как относитесь к тому, что на давно сложившийся политический ландшафт приходят новые силы? Партия «Новые люди», например. Угроза это положению ЛДПР?

Антон Минаков: Нет, абсолютно не угроза. У нас были конкуренты и посерьезнее. Наша партия была создана еще в 1989 году и за 30 лет мы повидали разных оппонентов, а то, что карликовые непарламентские партии появляются — так они всегда появлялись и будут появляться. В Псковской области около 30 партий, но я не назову и 10. Они появляются под выборы, выполняют определенные функции, которые на них возлагали те, кто их создавал, а потом закрываются. Это стандартный процесс. У нас всегда будут партии «За хорошую жизнь», «За синее небо» и «За зеленую траву». Я не считаю их серьезными оппонентами, но желаю им удачи на выборах.

Константин Калиниченко: Псковские политики сейчас активно идут в социальные сети, прежде всего, в телеграм. Все — и федеральные политики — сейчас идут в телеграм: Николай Валуев, Вячеслав Володин... Будете ли заводить свой телеграм-канал?

Антон Минаков: Положа руку на сердце, я не сторонник того, чтобы тратить львиную долю своего времени на соцсети и каждую новость выкладывать туда. Это не мое и, к сожалению, это мой большой недостаток. Не привык я вести соцсети, хотя в наше время это необходимо. Безусловно, я этот вопрос буду решать. Заставлю себя любить Инстаграм и Фейсбук, поскольку это серьезные площадки для информирования избирателей. Кстати, буквально пару дней назад мы обсуждали с коллегами, что надо завести свой телеграм-канал, разрекламировать его и серьезно освежить наши соцсети — не партийные, которые закреплены за региональным отделением, а именно наши личные.