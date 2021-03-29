Политика

«Партия дела» в Псковской области отказалась от участия в выборах-2021

Региональное отделение «Партии дела» не будет участвовать в кампаниях по выборам депутатов Государственной думы и Псковского областного Собрания. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове 30 марта объявил руководитель регионального отделения партии, депутат Псковской городской думы Григорий Турчин. Напомним, парламентские выборы пройдут в сентябре 2021 года.

По словам Григория Турчина, отказаться от участия в избирательных кампаниях на территории Псковской области в «Партии дела» решили после того, как взвесили свои возможности и оценили потенциал.

Решение принято совместно с московским партийным руководством.

Напомним, что приезжавший в Псков осенью прошлого года секретарь федерального совета «Партии дела» Алексей Лапушкин не исключал участия ПД в выборах в Псковской области и выражал надежду на появление партийной фракции в областном Собрании депутатов. В дальнейшем Григорий Турчин подтверждал планы участия «Партии дела» в избирательной кампании 2021 года и не исключал своего участия в выборах в областное Собрание депутатов по одному из псковских одномандатных избирательных округов.