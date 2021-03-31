Политика

Игорь Сопов: Партиям надо подумать, как превратить голосование в интересное для молодежи мероприятие

Аполитичность молодежи — к сожалению, реальность, она неохотно участвует в выборах, поэтому партиям следовало бы подумать над тем, как превратить приход молодых людей на избирательный участок в интересное для них мероприятие. Такое мнение высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов, рассказывая об итогах своего участия в панельной дискуссии «Взгляд в будущее молодежной электоральной политики», которая состоялась в Крыму в рамках круглого стола «Молодежная электоральная концепция. Версия 2021».

По его словам, во время дискуссии была представлена целая концепция по привлечению молодежи в избирательную систему, в том числе по формированию у молодых людей заинтересованности в посещении выборов. «Мы планируем в ближайшее время провести опрос, который позволил бы выяснить, почему молодежь не ходит на выборы», - рассказал гость студии. В то же время он повторил ранее высказанную мысль: если идеи, которые предлагают партии, не отвечают интересам молодых людей, то они на выборы и не придут.

«Молодежь всегда была аполитична — к сожалению, это реальность. Прийти на уличную акцию для многих молодых людей — это интересно, а прийти на участок и проголосовать - немного скучно, и здесь партиям надо подумать над тем, как превратить приход на избирательный участок в интересное для молодежи мероприятие, чтобы там она получала такой же эмоциональный заряд», - полагает Игорь Сопов.

В плане формирования кадрового потенциала избирательной системы Псковской области, по его словам, ведется большая работа по линии молодежных избирательных комиссий в муниципальных образованиях региона.