Политика

Игорь Сопов призвал наблюдателей воздержаться от провокаций на выборах в Порховском районе

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов призвал наблюдателей, собирающихся на выборы главы Порховского района, воздержаться от громких заявлений и провокаций. Свою позицию на этот счет он высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

«Меня сильно смутили громкие заявления некоторых наблюдателей, которые собираются приехать к нам из других регионов, о том, что в апреле можно "потренироваться" перед федеральными выборами: "приедем в Порховский район, найдем нарушения в деятельности избирательных комиссий, комиссии будут нас бояться, тем более, что уже знают нас в лицо, и мы тут наведем порядок". Я бы на их месте поостерегся делать такие заявления, - отметил Игорь Сопов. - Во-первых, не всех мы знаем в лицо. Многие наблюдатели натягивают кепки на глаза и закутывают лицо в шарф. Во-вторых, мы прекрасно понимаем, зачем они к нам едут».

Гость студии также выразил надежду, что наблюдатели будут на выборах наблюдать за процессом голосования — для чего, собственно, и создан институт наблюдателей, а не выискивать огрехи в работе избирательных комиссий, указывая в качестве недостатков, например, разбитые дороги в районах или отсутствие горячей воды на участке.

«Это так называемые электоральные туристы, которые приезжают, делают хорошую фотографию, громко заявляют о якобы произошедшем нарушении и пишут на определенных ресурсах, что все очень плохо», - заключил Игорь Сопов.

Ранее сообщалось, что с 31 марта началось досрочное голосование на выборах главы Порховского района.

«Никаких замечаний к ТИКу по подготовке к выборам нет, все участки готовы к голосованию», - заключил гость студии.