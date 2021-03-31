Игорь Сопов призвал наблюдателей воздержаться от провокаций на выборах в Порховском районе

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов призвал наблюдателей, собирающихся на выборы главы Порховского района, воздержаться от громких заявлений и провокаций. Свою позицию на этот счет он высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.
Гость студии также выразил надежду, что наблюдатели будут на выборах наблюдать за процессом голосования — для чего, собственно, и создан институт наблюдателей, а не выискивать огрехи в работе избирательных комиссий, указывая в качестве недостатков, например, разбитые дороги в районах или отсутствие горячей воды на участке.
«Это так называемые электоральные туристы, которые приезжают, делают хорошую фотографию, громко заявляют о якобы произошедшем нарушении и пишут на определенных ресурсах, что все очень плохо», - заключил Игорь Сопов.
Ранее сообщалось, что с 31 марта началось досрочное голосование на выборах главы Порховского района.
«Никаких замечаний к ТИКу по подготовке к выборам нет, все участки готовы к голосованию», - заключил гость студии.