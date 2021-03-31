Политика

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Региональное отделение партии «Яблоко» объявило о планах на сентябрьские выборы. Руководитель областного отделения Лев Шлосберг собирается баллотироваться в депутаты Госдумы в Москве. В псковском одномандатном округе на парламентскую кампанию «Яблоко» планирует выставить депутата, врача станции скорой помощи Артура Гайдука. Он же, видимо, поведет псковское «Яблоко» на выборы в областное Собрание депутатов.

Что это - хитрый план, способный привести яблочников к успеху (во что, видимо, верят они сами) или же чудовищная ошибка, ставящая крест на их шансах? Ответы на эти вопросы сегодня в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове вместе с радиослушателями будут искать соведущие программы «Сообразим на троих» Максим Костиков, Константин Калиниченко и Александр Савенко.

Если у вас есть свое мнение по теме эфира, звоните по телефону 56-73-72.