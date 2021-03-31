Политика

«Будет жарко»: Александр Козловский прогнозирует высокую конкуренцию на праймериз

Депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский прогнозирует высокий уровень конкуренции на предварительном голосовании по определению кандидатов на сентябрьские выборы от единороссов. Свое мнение на этот счет он высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

«Несмотря на пандемию и затишье в большой политике, подготовка к праймериз в самом разгаре, идет регистрация участников. Большое количество заявлений подано. По Госдуме выдвинуто уже 4 претендента (зарегистрировано 3, на рассмотрении 1), и ситуация меняется постоянно. По областному Собранию - уже 33 человека, и темпы наращиваются», - отметил гость студии.

С учетом того, что регистрация участников праймериз продлится еще почти месяц, Александр Козловский прогнозирует, что «будет жарко», и число желающих поучаствовать в предварительном голосовании перевалит за 120. «Понятно, что в зависимости от избирательного округа активность будет где-то повыше, где-то пониже. В городских округах мы ожидаем, что на один мандат будут претендовать по 4-5 кандидатов, в районах поменьше. Но посмотрим: может, все будет наоборот», - сказал гость студии.