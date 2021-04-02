Политика

Активисты Молодежного парламента попробуют силы в предвыборной кампании

Председатель Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Юлия Лысова, ее заместитель, депутат Островского районного Собрания Владлен Небейголова и член Молодежного парламента Григорий Густавин будут участвовать в предварительном голосовании по отбору кандидатов на выборы в региональный парламент от партии «Единая Россия». Своим решением активисты поделились 2 апреля на заседании Молодежного парламента, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе заксобрания региона.

«Работа нашего состава Молодежного парламента пришлась на уникальное время, - обратилась к коллегам Юлия Лысова. - Сначала мы попали в большую муниципальную выборную кампанию 2020 года, сейчас входим в выборный период депутатов областного Собрания. Молодежный парламент - определенный социальный лифт, и в этом смысле, определяя цели и задачи, мы изначально планировали участие в выборах. Сразу скажу, не обязательно должна быть победа - это сверхзадача. Но все участники точно получат новые знания и личностный рост».

Юлия Лысова отметила, что рассматривает участие в предварительном голосовании трех кандидатов, как общий проект Молодежного парламента, и предложила коллегам, которые пока не решились выдвинуть кандидатуры на внутрипартийное голосование, поддержать команду Молодежного парламента.

«Для тех, кто присоединится к нашему импровизированному предвыборному штабу, это будет классным опытом, - обратился Григорий Густавин ко всем членам Молодежного парламента. - Возможно, поняв, как организован процесс изнутри, более глубоко вникнув в проблематику, кому-то захочется проявить себя в следующих выборных кампаниях».

Юлия Лысова обратила внимание, что в этом году процедура предварительного отбора кандидатов несколько отличается от привычной модели - голосование пройдет через портал Госуслуг.

Вице-спикер Собрания депутатов, куратор Молодежного парламента Виктор Остренко, подчеркнул, что всем желающим попробовать силы в предварительном внутрипартийном голосовании будет оказана консультативная поддержка.

В ходе заседания Молодежный парламент рассмотрел и другие вопросы. Возможность попробовать себя в новом качестве получил член Молодежного парламента Иван Екимов - он избран председателем комитета по социальным вопросам, сменив в этой должности Тагуи Багдасарян.

Кроме того, члены Молодежного парламента обсудили организацию работы общественной молодежной приемной, подготовку к проведению теста по истории Великой Отечественной войны на территории Псковской области и старт муниципального этапа Лиги дебатов «Истина» - на реализацию этого проекта Молодежный парламент получил областной грант.

Первая серия игр пройдет 5 апреля в Пыталово. На данный момент от псковских школ поступило 13 заявок, о своем желании принять участие в Лиге дебатов заявили учащиеся из Палкино, Печор, Плюссы, Великих Лук и Великолукского района. Муниципальный этап лиги дебатов продлится до 16 апреля, финальная встреча состоится в Пскове 30 апреля.

Организацией дебатов занимаются члены Молодежного парламента и районных молодежных советов.