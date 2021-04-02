Политика

Съезд «Яблока» принял пакет ключевых предложений по реформе партии

Съезд партии «Яблоко» принял пакет ключевых предложений по реформе партии. Среди них: общепартийное предварительное голосование на выборах председателя партии и на выборах председателей региональных отделений; праймериз кандидатов на выборах всех уровней; общепартийная дискуссия, в которой участвуют все члены партии; регистрация сторонников, которые смогут принять участие в праймериз; введение испытательного срока (1 год) при вступлении в партию; рекомендации двух действующих членов партии (стаж от 3 лет) при вступлении в партию нового человека.

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Как отметили в пресс-службе «Яблока», партийный арбитраж стал конечной инстанцией при оспаривании исключения из партии, теперь он может отменить исключение (ранее - только рекомендовать).

Другие поправки будут рассмотрены на следующем этапе съезда, который пройдет после выборов в Госдуму.

Съезд продолжит работу утром 4 апреля. Среди вопросов повестки — подготовка к выборам в Государственную Думу.