Политика

Названа дата выступления Путина с посланием Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин 21 апреля выступит с ежегодным посланием Федеральному собранию, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Представитель Кремля добавил, что место проведения мероприятия сейчас прорабатывается и будет позднее оглашено вместе с объявлением аккредитации СМИ.

По традиции в рамках оглашения главой государства послания присутствуют сенаторы, депутаты Госдумы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе, главы общественных палат регионов, руководители крупнейших СМИ.

В прошлом году Владимир Путин обратился к парламенту в середине января. Глава государства обозначил изменения в социальной сфере и предложил рассмотреть ряд поправок в конституцию. В частности, речь шла о продлении программы материнского капитала и других механизмах поддержки населения.