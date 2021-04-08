Политика

18 человек досрочно проголосовали на выборах главы Порховского района за неделю

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов провел встречу с председателем ТИК Порховского района Сергеем Герасимовым, на которой обсуждались вопросы организации досрочных выборов главы района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облизбиркома, с 7 апреля жители района могут проголосовать досрочно в участковых избирательных комиссиях. С 31 марта по 6 апреля досрочно в территориальной избирательной комиссии проголосовали 18 человек.

Сергей Герасимов доложил о деталях подготовки к голосованию: все 24 участковые избирательные комиссии приступили к работе, особое внимание уделено безопасности и защите здоровья граждан. Все члены УИК, избиратели, сотрудники полиции обеспечены защитными масками и санитайзерами.

Председатель Избирательной комиссии Игорь Сопов сообщил, что 11 апреля общественный контроль за ходом голосования будут осуществлять наблюдатели от Общественной палаты Псковской области, общественная организация «Наблюдатели Петербурга». Представители облизбиркома также посетят Порховский район в основной день голосования и проконтролируют работу членов участковых комиссий.