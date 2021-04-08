Виктор Остренко о выступлениях фракций: Это возможность заявить о проблемах избирателей

Вице-спикер Псковского областного Собрания, глава регионального исполкома ОНФ в Псковской области Виктор Остренко в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) прокомментировал значимость выступлений депутатов разных фракций в региональном парламенте перед началом сессии.
Каждый из представителей политических партий в региональном парламенте готов представлять ту повестку, которая выгодна или интересна им, сказал Виктор Остренко. «А уже избиратели могут ориентироваться в этой ситуации, насколько это актуальная тематика для них», - добавил он.