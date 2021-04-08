Политика

Досрочные выборы главы Порховского района проходят с соблюдением санитарных требований

Голосование на избирательных участках на досрочных выборах главы Порховского района проходит с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора, вынесенных с целью предупреждения заражения коронавирусной инфекцией. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

Облизбирком и региональный Роспотребнадзор разработали и согласовали рекомендации избирательным комиссиям, избирателям, наблюдателям и представителям СМИ по профилактики рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), при проведении дня голосования 11 апреля 2021 года.

Члены избирательных комиссий, сотрудники полиции, задействованные в охране правопорядка на участках, избиратели — все обеспечиваются средствами индивидуальной защиты: медицинские одноразовые маски, перчатки, антисептики. При входе на избирательный участок проводится обязательная термометрия.