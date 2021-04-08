Политика

Явка на выборы главы Порховского района по состоянию на 10.00 составила 3,16%

По состоянию на 10.00 11 апреля явка на досрочные выборы главы Порховского района составила 3,16%. На данное время в голосовании приняли участие 528 избирателей из 16702, которые имеют на это право. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

УИК №524

Напомним, досрочные выборы главы Порховского района проходят в связи со смертью прежнего главы Виктора Степанова. На вакантный пост претендуют 6 кандидатов: