Политика

Явка на 12.00: Почти 10% избирателей проголосовали на выборах главы Порховского района

По состоянию на 12.00 11 апреля явка на досрочные выборы главы Порховского района составила 9,71%. На данное время в голосовании приняли участие 1623 избирателя из 16702, которые имеют право на участие в выборах главы. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

Напомним, досрочные выборы главы Порховского района проходят в связи со смертью прежнего главы Виктора Степанова. На вакантный пост претендуют 6 кандидатов: