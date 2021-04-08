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Политика

Явка на 12.00: Почти 10% избирателей проголосовали на выборах главы Порховского района

11.04.2021 12:13|ПсковКомментариев: 0

По состоянию на 12.00 11 апреля явка на досрочные выборы главы Порховского района составила 9,71%. На данное время в голосовании приняли участие 1623 избирателя из 16702, которые имеют право на участие в выборах главы. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

Напомним, досрочные выборы главы Порховского района проходят в связи со смертью прежнего главы Виктора Степанова. На вакантный пост претендуют 6 кандидатов:

  • Игорь Иванов, выдвинут региональным отделением политической партии «Справедливая Россия» в Псковской области, член партии «Справедливая Россия».

  • Игорь Романов, выдвинут Региональным отделением в Псковской области Всероссийской политической партии «Партия Роста», член Всероссийской политической партии «Партия Роста».

  • Юрий Семенов, выдвинут Порховским районным Местным отделением Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

  • Александр Сергеев, выдвинут Порховским районным отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».

  • Антон Андреев, выдвинутый Порховским районным отделением политической партии ЛДПР, член ЛДПР.

  • Алексей Филиппов, в порядке самовыдвижения.

Теги: #избирательная комиссия Псковской области #голосование #выборы 2021
Источник: Псковская Лента Новостей
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