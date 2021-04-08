Явка на 12.00: Почти 10% избирателей проголосовали на выборах главы Порховского района

По состоянию на 12.00 11 апреля явка на досрочные выборы главы Порховского района составила 9,71%. На данное время в голосовании приняли участие 1623 избирателя из 16702, которые имеют право на участие в выборах главы. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.
Напомним, досрочные выборы главы Порховского района проходят в связи со смертью прежнего главы Виктора Степанова. На вакантный пост претендуют 6 кандидатов:
Игорь Иванов, выдвинут региональным отделением политической партии «Справедливая Россия» в Псковской области, член партии «Справедливая Россия».
Игорь Романов, выдвинут Региональным отделением в Псковской области Всероссийской политической партии «Партия Роста», член Всероссийской политической партии «Партия Роста».
Юрий Семенов, выдвинут Порховским районным Местным отделением Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»
Александр Сергеев, выдвинут Порховским районным отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
Антон Андреев, выдвинутый Порховским районным отделением политической партии ЛДПР, член ЛДПР.
Алексей Филиппов, в порядке самовыдвижения.