Политика

Явка на 15.00: Почти 19,5% избирателей проголосовали на выборах в Порховском районе

По состоянию на 15.00 явка на досрочные выборы главы Порховского района составила 19.45% . На данное время в голосовании приняли участие 3247 избирателей из 16695. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

УИК №530

Добавим, в голосовании приняла участие и.п. главы Порховского района Ольга Иванова. Она посетила избирательный участок №524.

УИК №524

Досрочные выборы главы Порховского района проходят в связи со смертью прежнего главы Виктора Степанова. На вакантный пост претендуют 6 кандидатов: Игорь Иванов («Справедливая Россия»), Игорь Романов («Партия Роста»), Юрий Семенов («Единая Россия»), Александр Сергеев (КПРФ), Антон Андреев (ЛДПР) и Алексей Филиппов (самовыдвижение).