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Политика

Члены псковского Молодежного парламента впервые участвуют в выборах как наблюдатели

11.04.2021 16:23|ПсковКомментариев: 0

Члены Молодежного парламента при Псковском областном Собрании принимают участие в выборах главы Порховского района в качестве наблюдателей. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в Избирательной комиссии Псковской области. Свои мнением об организации голосования поделилась председатель Молодежного парламента Юлия Лысова.

«Мы с ребятами из Молодежного парламента первый раз участвуем в выборах в качестве наблюдателей. Ранее наши представители участвовали в избирательных кампаниях в качестве кандидатов, а тут мы смотрим на проведение избирательного процесса с другой стороны, видим его изнутри. В качестве наблюдателей от Общественной палаты Псковской области мы находимся на разных избирательных участках Порховского района. На данный момент прошло полдня голосования, настроение у избирателей позитивное, голосовать идут ветераны, семьи с детьми, молодежь», - сообщила Юлия Лысова.

Вместе с ними за ходом выборов наблюдают представители от Общественной организации «Наблюдатели Петербурга», Движение «Голос». Поступающие от наблюдателей замечания оперативно устраняются членами комиссий, добавила председатель Молодежного парламента.

Теги: #псковское областное собрание #Молодежный парламент #избирательная комиссия Псковской области #выборы 2021
Источник: Псковская Лента Новостей
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