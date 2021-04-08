Политика

Члены псковского Молодежного парламента впервые участвуют в выборах как наблюдатели

Члены Молодежного парламента при Псковском областном Собрании принимают участие в выборах главы Порховского района в качестве наблюдателей. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в Избирательной комиссии Псковской области. Свои мнением об организации голосования поделилась председатель Молодежного парламента Юлия Лысова.

«Мы с ребятами из Молодежного парламента первый раз участвуем в выборах в качестве наблюдателей. Ранее наши представители участвовали в избирательных кампаниях в качестве кандидатов, а тут мы смотрим на проведение избирательного процесса с другой стороны, видим его изнутри. В качестве наблюдателей от Общественной палаты Псковской области мы находимся на разных избирательных участках Порховского района. На данный момент прошло полдня голосования, настроение у избирателей позитивное, голосовать идут ветераны, семьи с детьми, молодежь», - сообщила Юлия Лысова.

Вместе с ними за ходом выборов наблюдают представители от Общественной организации «Наблюдатели Петербурга», Движение «Голос». Поступающие от наблюдателей замечания оперативно устраняются членами комиссий, добавила председатель Молодежного парламента.