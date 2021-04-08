Явка на выборы в Порховском районе превысила 25%

По состоянию на 18.00 явка на досрочные выборы главы Порховского района составила 25,21%. На данное время в голосовании приняли участие 4209 избирателей из 16693. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.
УИК №530
Напомним, в досрочных выборах главы Порховского района участвуют 6 кандидатов: Игорь Иванов («Справедливая Россия»), Игорь Романов («Партия Роста»), Юрий Семенов («Единая Россия»), Александр Сергеев (КПРФ), Антон Андреев (ЛДПР) и Алексей Филиппов (самовыдвижение).