Политика

Избирательные участки в Порховском районе завершили работу

Избирательные участки в Порховском районе завершили работу в 20.00. Участковые избирательные комиссии приступают к подсчету голосов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

УИК №542

Напомним, в Порховском районе проходят досрочные выборы главы. На вакантный пост претендуют 6 кандидатов: Игорь Иванов («Справедливая Россия»), Игорь Романов («Партия Роста»), Юрий Семенов («Единая Россия»), Александр Сергеев (КПРФ), Антон Андреев (ЛДПР) и Алексей Филиппов (самовыдвижение).

УИК №542

По состоянию на 18.00 явка на досрочные выборы главы Порховского района составила 25,21%. Голосование проводилось не только на участках, но и на выезде, по заявлениям избирателей.

УИК №540

УИК №530

Добавим, наряду с порховичами интерес к голосованию также проявляли их домашние питомцы. Вблизи УИКов также можно было усидеть уток, котов и ящерицу.