На досрочных выборах главы Порховского района лидирует единоросс Юрий Семенов

На досрочных выборах главы Порховского района лидирует кандидат от «Единой России» Юрий Семенов. Об этом стало известно Псковской Ленте Новостей из собственных источников.
По предварительным данным, он набирает 59,6% голосов. На втором месте самовыдвиженец Алексей Филиппов, добавил источник.
Отметим, Юрий Семенов родился в деревне Турицы Порховского района в 1963 году. Живет в Порхове, работает в организации «Псковэнергоагент» советником генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти.
Всего же в досрочных выборах главы Порховского района участвуют 6 кандидатов: Кроме Юрия Семенова и Алексея Филиппова это Игорь Иванов («Справедливая Россия»), Игорь Романов («Партия Роста»), Александр Сергеев (КПРФ) и Антон Андреев (ЛДПР).