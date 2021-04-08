Политика

Юрия Семенова на выборах главы Порховского района поддержали 60,5% избирателей

Кандидат на пост главы Порховского района от партии «Единая Россия» Юрий Семенов оставил далеко позади своих конкурентов. По предварительным данным, его поддержали 60,5% избирателей, сообщили Псковской Ленте Новостей собственные источники.

На втором месте самовыдвиженец Алексей Филиппов (13,62%), на третьем — кандидат КПРФ Александр Сергеев (10, 31%). Антон Андреев (ЛДПР) набирает 7,93% голосов, кандидат от «Справедливой России» Игорь Иванов — 5,76%, Игорь Романов («Партия Роста») - 1,88% голосов избирателей.

Отметим, Юрий Семенов родился в деревне Турицы Порховского района в 1963 году. Живет в Порхове, работает в организации «Псковэнергоагент» советником генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти.