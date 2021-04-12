Политика

«Единая Россия» продолжает прием заявок на праймериз по выборам в областное Собрание

В Псковском региональном отделении партии «Единая Россия» продолжается прием заявок от желающих принять участие в предварительном голосовании на выдвижение в Псковское областное Собрание депутатов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

В настоящее время оргкомитет по подготовке и проведению праймериз зарегистрировал 56 кандидатов на участие в ПГ по выборам в региональный парламент.

Предварительное голосование «Единой России» вызвало интерес общественников, волонтеров, врачей, учителей, работников социальной сферы. Среди участников процедуры можно увидеть и действующих депутатов – активистов волонтерского центра партии, которые в период пандемии оказывали и продолжают оказывать помощь людям, отметили в «Единой России».