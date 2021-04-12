Политика

Александр Котов: Избранному главе Порховского района будет одновременно и непросто, и легко

Высококонкурентной кампанией назвал прошедшие в Порховском районе выборы председатель областного Собрания депутатов Александр Котов. Избранному главе Юрию Семенову, по мнению спикера, будет одновременно и непросто, и легко. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Достаточно много было претендентов на должность главы муниципального образования, и я рад, что победил кандидат от партии "Единая Россия" - наш кандидат. Он получил серьезную поддержку со стороны жителей муниципалитета. Часть территории Порховского района входит в мой избирательный округ, поэтому, конечно, мне было небезразлично, кто возглавит это крупное муниципальное образование», - прокомментировал избрание Юрия Семенова Александр Котов.

«Новому главе, с одной стороны, придется непросто, потому что бывший руководитель муниципалитета Виктор Степанов был настоящим хозяином, пользовался большим авторитетом, жители вспоминают о нем с уважением и теплотой, а с другой, в каком-то смысле легко, потому что есть отработанная система, налажена работа муниципальных предприятий и учреждений, очень хорошо построена работа по наполнению доходной части бюджета. Важно все это сохранить», - отметил Александр Котов.

В то же время председатель Собрания депутатов выразил уверенность, что Юрий Семенов найдет возможность не просто укрепить достижения предшественника, но и будет добросовестно работать над дальнейшим развитием Порховского района, используя все потенциальные возможности.

Александр Котов подчеркнул, что избранный глава для Порховского района – человек не сторонний. И хотя в последние годы Юрий Семёнов работал в Пскове, он не потерял связь с малой родиной. По мнению спикера областного парламента, в этом одна из причин уверенной поддержки на выборах.

«Теперь нужно оправдать это доверие, работать на благо людей и на развитие Порховского района. А мы со своей стороны, конечно, будем оказывать возможную помощь и поддержку», - подытожил Александр Котов.

Напомним, на выборах главы Порховского района, прошедших 11 апреля, кандидат от партии «Единя Россия» Юрий Семенов победил, набрав 58,38% голосов. На втором месте – самовыдвиженец Алексей Филиппов (13,15%), на третьем – коммунист Александр Сергеев (9,95%), на четвертом – представитель ЛДПР Антон Андреев (7,65%), на пятом справедливоросс Игорь Иванов (5,56%), на шестом – кандидат от «Партии Роста» Игорь Романов (1,82%).