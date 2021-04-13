Политика

Дмитрий Михайлов назвал возможных сменщиков лидера КПРФ

Секретарь Псковского обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Дмитрий Михайлов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) назвал возможных сменщиков нынешнего лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

Сменщиками Геннадия Зюганова, по мнению Дмитрия Михайлова, могут стать первый заместитель председателя комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, член фракции КПРФ Юрий Афонин, а также член Центрального комитета КПРФ и президиума ЦК КПРФ, депутат Госдумы Валерий Рашкин. «Мне очень хочется быть похожим на него», - отметил Дмитрий Михайлов, говоря о Валерии Рашкине.

Политик считает, что сейчас преждевременно говорить о смене лидера КПРФ. «Геннадий Андреевич (Зюганов - ред.) уйдет - неизвестно, какие результаты получим на выборах», - добавил секретарь Псковского обкома КПРФ.